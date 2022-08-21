بث مباشر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد اليوم leeds united vs chelsea يلا شوت 21-08-2022 بالدوري

يلا شوت الجديد chelsea بث مباشر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد اون لاين يطمع توماس توخيل في تحقيق الفوز خلال مباراة تشيلسي وليدز يونايتد اليوم حتى يوجه رسالة للجميع أنه قادم بقوة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بعد الصفقات المميزة التي عقدها خلال فترة الانتقالات الصيفية بضم رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي وكوكوريلا من برايتون وخاليدو كوليبالي من فريق نابولي الإيطالي لذلك فإن الفريق ظهر بشكل شرس في أول جولتين من البريميير ليج رغم الأزمة التي حديث للمدرب توماس توخيل أمام أنطونيو كونتي مدرب توتنهام في الجولة الثالثة التي وصلت إلى حد التشابك بينهما عقب اللقاء ولذلك فإن الجميع يترقب ما يمكن أن يقدمه البلوز في هذه المواجهة على ملعب إيلاند رود الذي يصعب ترويض ليدز يونايتد فيه مع مدربه جيسي مارش الذي يجيد اللعب على أرضه وبين جماهيره كما يمتلك الفريق أسلوبا هجوميا مميزا بدليل أنه سجل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن ولذلك فهو من الخصوم الصعبة التي لا يمكن التغلب عليها بسهولة في وجود الحارس ميلير أيضَا صاحب المستوى المميز في البريميير ليج للعام الثاني على التوالي.





موعد مباراة تشيلي وليدز يونايتد





تبدأ هذه الموقعة في الساعة الثالثة مساء بتوقيت مصر ما يكون في الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية وسيتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 حيث سيديرها الحكم ستيوارت أتوبل.





تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليدز يونايتد





في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: تياجو سيلفا وخاليدو كوليبالي وكوكوريلا وريس جيمس.

في خط الوسط: نجولو كانتي وجورجينيو وماسون مونت.

في خط الهجوم: تيمو فيرنر وكاي هافيرتز ورحيم ستيرلينج





بث مباشر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد





ويمتلك نادي تشيلسي ضد ليدز يونايتد في رصيده 4 نقاط بعد الفوز على إيفرتون بهدف دون مقابل ثم التعادل مع توتنهام بهدفين لكل فريق وسيلعب توخيل بطريقة هجومية من أجل التسجيل المبكر والابتعاد عن مفاجآت ليدز يونايتد الذي يمتلك هو الآخر في رصيده 4 نقاط من مباراتين بالانتصار بهدفين مقابل هدف على وولفرهامبتون في الأسبوع الأول ثم التعادل بهدفين لكل فريق مع ساوثهامبتون في الجولة الثانية ومن أهم نجومه بامفورد ومورينو.





مباشر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد

