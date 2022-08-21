"المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي" يتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا

تصدر سهم المصرية للانتاج الاعلامي قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا بالبورصة بعد انباء عن دراسة الصندوق السيادي السعودي ضخ استثمارات بها، وهو ما نفته الشركة.



وارتفعت اسهم شركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي بنسبة 10.65% ليصل إلى 5.610 جنيه.



أكثر الاسهم ارتفاعا بالبورصة



واحتل سهم القلعة للاستشارات المالية اسهم عادية المركز الثانة في قائمة الأسهم الاكثر ارتفاعا بنسبة 9.6% ليصل إلى 1.33 جنيه، تلاه سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية مرتفعا بنسية 9.47%، ثم سهم الشرقية الوطنية الغذائية بنسبة 8.3%، واخير جاء سهم اجواء للصناعات الغذائية مرتفعا بنسبة 7.6%.



اغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاحد اولي جلسات الاسبوع على مكاسب جماعية مؤشراتها وسط مشتريات مكثفة من الافراد العرب والمؤسسات المصرية ؛ ليربح راسمال السوقي 11.92 مليار جنيه مدعومة باعلان البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة.

اداء مؤشرات البورصة



وربح مؤشر الرئيسي " ايجي أكس 30" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستويات 10339.58 نقطة، وزاد مؤشر " ايجي أكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.68% ليصل إلى مستويات 2195.49 نقطة، وارتفع مؤشر " ايجي أكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.95 ليصل إلى مستويات 3152.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر ايجي أكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 2.15% ليصل إلى 1915.07 نقطة.

إجمالي قيم التداولات



وبلغ إجمالي قيم التداولات بالسوق على الاسهم والسندات نحو 2.3 مليار جنيه بالتداول على 644.6 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 56.3 الف عملية بيع وشراء.



وجري التداول على اسهم 193 شركة ارتفع منهم 111 وانخفض 27 بينما استقر 55 سهم عند نفس اسعارهم القديمة، حيث بلغ إجمالي قيم التداولات على الاسهم 1.2 مليار جنيه بالتداول على 606.9 مليون سهم من خلال تنفيذ 54 الف عملية.