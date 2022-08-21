تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم فيوتشر

أكدت تقارير على أن محمد رضا بوبو لاعب وسط فريق فيوتشر بات قريبًا من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

ويقود الأهلي مفاوضات جادة مع محمد رضا بوبو للتعاقد معه من فيوتشر ولكن لا صحة للتوقيع معه بشكل رسمي حتى الآن.

الأهلي يفاوض بوبو

وينتظر بوبو توصل إدارة نادي فيوتشر لاتفاق مع الأهلي من أجل الانتقال للقلعة الحمراء حيث أبلغ اللاعب إدارة النادي بأنه لن يتفاوض إلا بعد حسم الاتفاق بينهما.

ولاتزال المفاوضات مستمرة بين الأهلي وفيوتشر للتوصل لاتفاق حول المقابل المالي والصفقات التبادلية التي سيتم بين الطرفين.



ويسعى الأهلي لحسم صفقة بوبو، ثم بعد ذلك التفاوض مع فيوتشر على ضم أحمد عاطف رأس الحربة ومحمود مرعي قلب الدفاع.

