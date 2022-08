تفاصيل مسلسل House of the Dragon "بيت التنين" قبل عرضه اليوم

وتصدر مسلسل House of the Dragon "بيت التنين"، اليوم الأحد الموافق 22/8/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، وذلك قبل عرضه اليوم.

وينطلق عرض المسلسل المنتظر House of the Dragon أو بيت التنين، اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2022، على منصتي HBO وHBO Max.

تفاصيل مسلسل House of the Dragon "بيت التنين"

وتدور أحداث مسلسل House of the Dragon قبل 200 عام من أحداث المسلسل الشهير "Game of Thrones"، ويحكي قصة حرب أهلية في House Targaryen أسلاف دينيرس وجون سنو.

في حين أن تنانين دينيرس الثلاثة كانت جديدة في Game of Thrones، لكن من عنوان العمل الجديد يوحي أن هناك تنانين في كل مكان، لأن Targaryens في أوج قوتهم، في حين أنهم تراجعوا بحلول عصر Game of Thrones.

المسلسل عالمه مشابه مع "Game of Thrones"، لذلك يقدم مشاهد من القرون الوسطى ولكن مع مناطق خيالية، بما في ذلك فجوة حادة بين النبلاء والعامة، والملكية، هناك أيضًا الكثير من التنانين.

يكشف المقطع الدعائي، أن الملك يريد أن تكون ابنته الأميرة Rhaenyra Targaryen خلفًا له، وهو أمر مثير للجدل، نظرًا لأن الكثير من الناس ليسوا سعداء بفكرة امرأة على العرش، فشقيق الملك، الأمير دايمون الذي يجسده مات سميث، هو أيضًا في صف العرش، وزوجة أبي راينري، أليسينت هايتاور تريد أيضًا أن يكون لها أبناؤها.

لذا، على غرار "GOT"، يريد الجميع الجلوس على كرسي مدبب غير مريح، وهناك الكثير من المخططات حول هذا الموضوع لكن هذه المرة، جميعهم Targaryens. لا يمكن نسيان أن الجنون يسري في دمائهم كما قيل في الكتب والعرض الأصلي.

عالم Game of Thrones هذا مبني على كتاب جورج ر. مارتن "النار والدم".

أبطال مسلسل House of the Dragon

ويشارك في بطولة المسلسل العالمي House of the Dragon كوكبة كبيرة من النجوم، وهم:-

- مات سميث.

- أوليفيا كوك.

- إيما دارسي.

- بادي كونسيدن.

- فابين فرانكل.

- سونويا ميزونو.

- رايس إيفانز.

- ستيف توساينت.