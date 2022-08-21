تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد بمحافظة الفيوم

شهدت أسعار السمك في محافظة الفيوم، ثباتا في الأسعار لكافة أنواع الأسماك، اليوم الأحد، بجميع منافذ البيع بالمحافظة.

وتنشر بوابة "الفجر" أسعار السمك اليوم الأحد 21 / 8 / 2022، في جميع مراكز محافظة الفيوم.

أسعار الأسماك اليوم الأحد

وقد سجل كيلو قشر بياض من 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

سمك البياض بحيرة ناصر من 35 إلى 55 جنيهًا.

بياض أملس من 80 إلى 100 جنيه.

سمك موسى من 100 إلى 160 جنيهًا.

السردين المجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الجمبري الجامبو من 430 إلى 450 جنيها.

الجمبري نمرة 1 من 330 إلى 350 جنيهًا.

الجمبري نمرة 2 من 230 إلى 250 جنيهًا.

الجمبري المجمد من 100 إلى 190 جنيهًا.

سمك البلطي نمرة 1 ما بين 35 إلى 50 جنيها.

سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 25 إلى 35 جنيها.

البلطي الأسطواني ما بين 25 إلى 50 جنيهًا.

فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 165 جنيهات.

المكرونة السويسي من 50 إلى 66 جنيها.

سمك البوري الممتاز ما بين 65 إلى 85 جنيهًا.

الدنيسة تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.

كابوريا بين 40 و140 جنيها.

سمك الماكرين مجمد من 35 إلى 55 جنيهًا.

سمك الوقار بين 90 إلى 120 جنيهًا.

سمك موزة ما بين 55 إلى 60 جنيهًا.

البرانيس الإسكندراني من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

القراميط فتراوح سعرها ما بين 15 إلى 30 جنيهًا.

السبيط والكاليماري بين 130 جنيها و230 جنيها.