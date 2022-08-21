مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوخوم بث مباشر البايرن 21-8-2022 الدوري الالماني

يلا شوت الجديد بايرن ميونخ مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوخوم اون لاين يحل نادي بايرن ميونخ ضيفا على نادي بوخوم في اللقاء القوي بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز حيث ينطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة ما يوافق الساعة السادسة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة وفيها تتجه الأنظار بقوة إلى ساديو ماني نجم البايرن الجديد بعد رحيله عن نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي وترك زمالة محمد صلاح نجم منتخب مصر من أجل البحث عن تحدي جديد كما قال النجم السنغالي لأنه لا يرغب في الاستمرار أكثر من ذلك في الملاعب الإنجليزية لذلك فإن الجميع يريد أن يعرف ما يمكن أن يقدمه ساديو ماني في هذه الليلة.





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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوخوم مباشر يحتل نادي بايرن ميونخ المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط لكن يوليان ناجلسمان المدير الفني للفريق يسعى إلى تحقيق الفوز على أمل الانفراد بالصدارة من جديد من فريق بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الأول حاليا بفارق نقطة وحيدة خاصة أن البايرن حقق في الجولة الماضية الفوز بهدفين نظيفين على فولفسبورج.





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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوخوم اليوم وفي الوقت الذي يفتقد فيه بايرن ميونخ لخدمات نجمه روبرت ليفاندوفسكي بعد الرحيل إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية فإنه عثر على ساديو ماني من أجل كتابة تاريخ جديد لذلك سيعتمد تشكيل بايرن ميونخ ضد بوخوم على قوته بشكل أساسي بجانب اللاعبين القدامى في الفريق مثل ليروي ساني وتوماس مولر على أمل أن يسجل الفريق هدفا مبكرا يساهم في خروج بوخوم من مناطقه الدفاعية بشكل مبكر.





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يلا شوت مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوخوم اون لاين أما فريق بوخوم فإنه يحتل المركز قبل الأخير بعدما خسر في المباراتين الماضيتين من الدوري الألماني لذلك سيقاتل على تحقيق نتيجة إيجابية اليوم خاصة أن اللقاء يقام على أرضه وبين جماهيره ويجب فيه تعويض السقوط أمام ماينز بنتيجة 2-1 ثم هوفنهايم بنتيجة 3-2 في الجولتين الماضيتين من الدوري الألماني الذي سيكون على صفيح ساخن في هذا الموسم بين 3 أندية على الأقل هي بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند من أجل الفوز باللقب الغالي.





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