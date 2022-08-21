بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبوخوم يلا شوت البايرن 21/8/2022 الدوري الالماني

يلا شوت البايرن لايف بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبوخوم اون لاين يخشى نادي بايرن ميونخ مفاجآت بوخوم عندما يلعب الفريقان في إطار مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز في ظل المنافسة المرتقبة والقوية بين بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند ولذلك فإن الجميع يترقب ما يمكن أن يقدمه ساديو ماني في الملاعب الألمانية خاصة أنه كان من أشد الرافضين لتجديد عقده في قلعة ليفربول رغم الثنائية المميزة التي كان يشكلها مع محمد صلاح وفيرمينو قبل أن يقرر الرحيل بدعوى أنه يرغب في خوض تجربة تحدي جديد على أمل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ وإن كان ناجلسمان يعول على قوة نجم السنغال البدنية في اختراق دفاع الخصوم.





موعد مباراة بايرن ميونخ وبوخوم





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر الموافق الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري الألماني.





تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد بوخوم





في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: بنجامين بافارد وأوباميكانو وثيو هرنانديز، ألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: جوشوا كيميش ومارسيل سابيتزر وجمال موسيالا.

في خط الهجوم: كينجسلي كومان وساديو ماني وتوماس مولر.





بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبوخوم





ووصل نادي بايرن ميونخ إلى المركز الرابع في الدوري الألماني رغم فوزه في مباراتين على التوالي ووصوله إلى 6 نقاط كان آخرها عبور فخ فولفسبورج بهدفين في الجولة الثانية لكنه لعب مباراة أقل من بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر برصيد 7 نقاط في الوقت الحالي.





مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوخوم





يعول بايرن ميونخ ضد بوخوم على قوة ساديو ماني في تعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة لذلك فإن الفريق يعتمد على ساديو ماني في المباريات الأخيرة لعبور فخ نادي بوخوم.



على الجانب الآخر فإن بوخوم في المركز قبل الأخير بلا أي نقطة بعد الخسارة في المباراتين الماضيتين من الدوري الألماني فسقط بهدفين لهدف أمام ماينز ثم خسر بثلاثية مقابل هدفين أمام هوفنهايم وهو ما يعكس قوة الفريق في الوقت الحالي على المستوى الهجومي والهجمات المرتدة.





البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وبوخوم



