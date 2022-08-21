س و ج.. معلومات حول نظام القبول بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية 2022 -2023

حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم أبرز الخدمات سواء تعليمية أو خدمية، سنقدم لكم متابعينا وزوارنا الكرام كل ما تريدون معرفته عن نظام القبول بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية 2022 -2023.

س: ما المقصود بالجامعات الأهلية؟

• الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح، وتدعمها الدولة، من خلال تحمل جزء من تكلفة تعليم الطلاب، وتوظف الجامعات الأهلية المصروفات الدراسية التى يدفعها الطلاب فى تشغيل الجامعة بكفاءة، وتحقيق جودة العملية التعليمية، وعقد شراكات مع جامعات أجنبية، مع الحرص الدائم على تطوير المرافق والخدمات بالجامعة.

س: ما أسباب إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة؟

• اتجهت الدولة إلى إنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة، تُواكب جامعات الجيل الرابع، وكذا التوسع في البرامج الجديدة، خاصة البرامج الدراسية البينية؛ بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي بمعايير دولية بالشراكة مع أفضل الجامعات العالمية.

• هذه الجامعات لها إدارة مُستقلة (مجلس أمناء، رئيس للجامعة، نواب لرئيس الجامعة، مديرون للبرامج الدراسية المختلفة)

س: ما الجامعات الأهلية الجديدة التي ستبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/2023؟

• تبدأ الدراسة لأول مرة بـ ١٢ جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية، وتشمل: جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

س: ما البرامج الدراسية التي ستُقدمها الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الأكاديمي 2022/2023؟

• ستقدم الجامعات الأهلية الـ 12 عددًا من البرامج الدراسية المتميزة، ويمكن توضيحها كالتالي:

1- جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة:

• كلية الطب البشري.

• كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية).

• كلية الهندسة تقدم برامج (هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد).

2- جامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية:

• كلية الهندسة (برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية).

• كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي (إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة).

3- جامعة بنها الأهلية:

• كلية الهندسة تقدم برامج (هندسة التصنيع والمواد، هندسة الميكاترونيكس والأتمتة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، هندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات).

• كلية علوم الحاسب تقدم برامج (الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، اللغويات الحاسوبية، علوم البيانات، تطوير البرامج والتطبيقات، الواقع الافتراضي والمعزز).

• كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال تقدم برامج (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، الإحصاء والتأمين، التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولى، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال).

• كلية الفنون البصرية والتصميم تقدم برامج (التصميم الداخلي والأثاث، فنون الميديا والإعلام، النحت والتشكيل المعماري والترميم).

• كلية الطب تطرح (برنامج الطب البشري).

4- جامعة شرق بورسعيد الأهلية بمدينة سلام مصر الجديدة ببورسعيد:

• كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة).

• كلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد والبناء).

5- جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان:

• كلية الطب البشري.

• كلية طب وجراحة الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية الهندسة والعلوم التطبيقية تقدم برنامجي (الميكاترونيك، هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد).

• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (برنامج نظم معلومات الطيران).

6- جامعة جنوب الوادي الأهلية بمدينة قنا:

• كلية الطب والجراحة.

• كلية العلاج الطبيعي.

• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

7- جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة:

• كلية الطب البشري.

• كلية طب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية الصيدلة والبحوث الدوائية (برنامج الصيدلة "Pharm D").

• كلية الهندسة والعلوم التطبيقية تقدم برامج (هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، الهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول).

• كلية الألسن واللغات التطبيقية تقدم برامج (اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية).

• كلية العلوم المالية والإدارية تقدم برامج (الاقتصاد، العلوم السياسية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية).

• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تقدم برامج (علوم الحاسب، نظم المعلومات، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الحوسبة والمعلوماتية الحيوية).

8- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمدينة الإسماعيلية الجديدة:

• كلية الطب.

• كلية طب الأسنان تقدم برنامج (الطب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية الصيدلة برنامج (الصيدلة "Pharm D").

• كلية التمريض برنامج (علوم التمريض).

• كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تقدم برنامجي (تكنولوجيا المُختبرات الطبية، وإدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية).

• كلية الهندسة برنامج (هندسة الذكاء الاصطناعي).

• كلية التجارة الدولية واللغات تقدم برنامجي (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية).

9- جامعة حلوان الأهلية بعين حلوان بالقاهرة:

• كلية الفنون والفنون التطبيقية تقدم برنامجي (الإعلان الرقمي، والتصميم الداخلي).

• كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال تقدم برامج (الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، معلوماتية الأعمال والتحويل الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد نظم ذكاء وتحليل الأعمال).

• كلية الهندسة تقدم برامج (الروبوتات والميكاترونيات، الإلكترونيات التطبيقية، الأنظمة الذكية، المصانع الرقمية، العمارة والتصميم البيئي، تنسيق المواقع والتصميم العمراني).

10- جامعة الإسكندرية الأهلية بمحافظة الإسكندرية:

• كلية الطب.

• كلية طب الأسنان (برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة "Pharm D").

• كلية الهندسة تقدم برامج (العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات).

• كلية علوم الحاسب والبيانات تقدم برنامجي (الأمن السيبراني، والأنظمة الذكية).

• كلية العلوم (برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة).

11- جامعة بني سويف الأهلية بمدينة بني سويف الجديدة:

• كلية الطب البشري.

• كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي).

• كلية الهندسة تقدم برنامجي (الطاقة الجديدة والمستدامة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية).

• كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي تقدم برامج (الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني، المعلوماتية الطبية).

• كلية العلوم (علوم المواد والتكنولوجيا والسينمائي).

• كلية الإعلام برنامج (الإنتاج التليفزيوني والسينمائي).

• كلية التجارة (برنامج نظم ومعلومات الأعمال).

• كلية الآداب تقدم برنامجي (علم النفس الإكلينيكي، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات).

• كلية التمريض (برنامج التمريض).

• كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة).

12- جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة:

• كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة D ـ pharm).

س: ما نظام التنسيق للالتحاق بالجامعات الأهلية؟

• الجامعات الأهلية الجديدة سوف تدخل في نظام التنسيق الإلكتروني، من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، وبذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة.

• يقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي تضمها الجامعات الأهلية هذا العام؛ لاستخدامها في التنسيق.

س: ما آلية إعلان المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية الجديدة؟

• سوف تُعلن كل جامعة عن قيمة المصروفات الدراسية للبرامج الدراسية التي سيتم تقديمها خلال العام الدراسي 2022/2023، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، كما سيُدون على طابع التنسيق الخاص بكل كلية قيمة المصروفات الدراسية؛ لكى يتعرف عليها الطلاب عند اختيارهم للبرامج الدراسية المختلفة.

س: هل تُقدم الجامعات الأهلية منحًا للطلاب المُتفوقين؟

• ستقدم الجامعات الأهلية الجديدة منحًا للطلاب المتفوقين، وفقًا لمجموعة من الضوابط، وستُعلن عنها كل جامعة.

س: هل هناك توزيع جغرافي وإقليمي بالجامعات الأهلية الجديدة؟

• لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأي كلية بأي جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء شرط المجموع لهذه الكلية.

س: ما نظام قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؟

• يتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة.

س: هل يحق للطالب التحويل من جامعة أهلية إلى جامعة أهلية أخرى؟

• لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى.

س: هل يحق للطالب المُقيد بإحدى الجامعات الخاصة التحويل للجامعات الأهلية؟

• لا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

س: ما آلية التواصل مع الجامعات الأهلية الجديدة؟

• لكل جامعة أهلية صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للرد على جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، وتقدم هذه الصفحة كافة المعلومات والتطورات الخاصة بالجامعة، كما تُخصص كل جامعة فريق عمل لاستقبال الطلاب بالجامعة للرد على استفسارتهم.

س: من أين يحصل الطالب على شهادة التخرج؟

• يحصل الطالب على شهادة تخرجه من الجامعة الأهلية التي يلتحق بها، ويتخرج منها.

س: هل الشهادة التي يحصل عليها الطالب معادلة؟

• يحصل الطالب على شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

س: ما الجامعات الأهلية الأخرى التي يشملها التنسيق الإلكتروني هذا العام؟

• يشمل التنسيق الإلكتروني هذا العام جامعة النيل الأهلية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بالإضافة إلى 12 جامعة أهلية.

س: ما البرامج الدراسية التي ستُقدمها جامعة النيل الأهلية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية خلال العام الأكاديمي 2022/2023؟

أولًا: جامعة النيل الأهلية:

• كلية إدارة الاعمال.

• كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

• كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

• كلية التكنولوجيا الحيوية.

ثانيًا: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية:

1- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مركز جامعة اسيوط.

2- الدراسات التجارية وإدارة الأعمال – مركز جامعة أسيوط

3- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - مركز جامعة عين شمس.

4- الدراسات التجاريةوادارةالاعمال مركزجامعةعين شمس

5- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - فرع الإسكندرية.

6- الدراسات التجارية وادارة الاعمال - فرع الاسكندرية.

7- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - فرع المنوفية.

8- الدراسات التجارية وإدارة الأعمال - فرع المنوفية.

9- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات مدينة السادات.

10- الدراسات التجارية وادارة الاعمال مدينة السادات.

11- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الفيوم.

12- الدراسات التجارية وإدارة الأعمال الفيوم.

13- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات قناة السويس.

14- الدراسات التجارية وإدارة الاعمال قناة السويس.

15- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بني سويف.

16- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جنوب الوادي بقنا.

17- الدراسات التجارية وإدارة الأعمال جنوب الوادي بقنا.

18- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جنوب الوادي بالغردقة.

19- الدراسات التجارية وإدارة الأعمال جنوب الوادي بالغردقة.

20- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بسوهاج.

21- الدراسات التجارية وإدارة الأعمال بسوهاج.

22- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أسوان.

23- الدراسات التجارية وادارة الاعمال اسوان.

س: متى يتقدم طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للجامعات الأهلية الجديدة؟

• سيتم فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية عقب انتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية.

س: هل يسمح لطلاب الشهادات الفنية والأزهرية بالتقديم للجامعات الأهلية الجديدة؟

• غير مسموح لطلاب الشهادات الأزهرية والفنية بالتقديم للجامعات الأهلية الجديدة هذا العام.

س: هل يسمح للطلاب من خريجي الأعوام السابقة من كافة الشهادات التقدم للجامعات الأهلية الجديدة؟

• غير مسموح هذا العام للطلاب خريجي الأعوام السابقة من كافة الشهادات بالتقدم للجامعات الأهلية.

س: هل يسمح للطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة أو الأهلية الأخرى بالتحويل للجامعات الأهلية الجديدة؟

• غير مسموح للطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة أو الأهلية الأخرى بالتحويل للجامعات الأهلية الجد