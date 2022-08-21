مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر السيتي اليوم يلا شوت بالدوري

يلا شوت الجديد السيتي مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم يستقبل ملعب سانت جيمس بارك مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة رقم 3 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أصبح على صفيح ساخن في هذا الموسم بعد دخول تشيلسي وتوتنهام وأرسنال في المنافسة الشديدة مع ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب بشكل مبكر قبل انطلاق هذا اللقاء في الساعة الخامسة مساء حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نيوكاسل في موقعة صعبة على بيب جوارديولا مدرب مان سيتي الذي أكد في المؤتمر الصحفي للقاء أنه لا ينشغل بتعثر نادي ليفربول في أول جولتين لأن هناك منافسين آخرين من الريدز ومحمد صلاح في هذا الموسم بدليل المستويات الرائعة التي ظهرت في البدايات كما أنه منشغل أكثر بمواجه إيدي هاو في هذه الليلة الذي يجيد اللعب أمام الكبار في أرضه وبين جماهيره.





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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد يلا شوت مباشر السيتي ويطمع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في رحلة الدفاع عن لقبه المميز بعدما كان قد بدأ الموسم بفوز مثير على وست هام يونايتد بهدفين نظيفين ثم فاز على بورنموث برباعية نظيفة وهو ما يؤكد قوة خط الهجوم والدفاع في وقت واحد فهو لم يستقبل أي أهداف وسجل 6 أهداف في مباراتين لذلك فإن الفريق يخطط لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بأكبر عدد ممكن من الأهداف بعدما كان قد تعاقد مع إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني.





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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اون لاين ويلجأ بيب جوارديولا في تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد إلى إيرلينج هالاند في خط الهجوم ومعه فيل فودين ورياض محرز مع قوة كيفين دي بروين وجوندوجان ورودري في وسط الملعب من أجل منع هجمات نيوكاسل يونايتد المرتدة.





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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم أما إيدي هاو ضد مانشستر سيتي اليوم فإنه يبحث عن تحقيق الفوز بعدما فاز بهدفين نظيفين على نوتينجهام فورست في الجولة الأولى ثم تعادل سلبيا مع برايتون في الجولة الثانية أي أنه لم يستقبل أي هدف حتى الآن ولذلك سيعتمد على الهجمات المرتدة السريعة في وجود كالوم ويلسون صاحب التاريخ الطويل في البريميير ليج.





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