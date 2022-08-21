مان يونايتد ضد ليفربول "تاريخ من العداء والكراهية".. موعد المباراة في البريميرليج والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يبحث عدد كبير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير الريدز الحصين على متابعة مباريات محمد صلاح، عن موعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها غدا الإثنين، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ويتجدد الصراع بين الغريمين مان يونايتد ضد ليفربول، في مباراة ديربي الشمال الغربي، والتي تعرف أيضا بكلاسيكو إنجلترا، حيث أن الريدز يحل ضيفا ثقيلا على الشياطين الحمر، يوم غد الإثنين، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول

موعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023، هو الإثنين 22 أغسطس 2022، على ملعب أولد ترافورد، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 8 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد ضد ليفربول

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية المشفرة.

التشكيل المتوقع لمباراة مان يونايتد ضد ليفربول

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مان يونايتد ضد ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: تيريل مالاسيا - رافائيل فاران - هاري ماجواير - ديوجو دالوت.

خط الوسط: كريستيان إيريكسين - سكوت ماكتوميناي - ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديس - جادون سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو تافاريس - هارفي إيليوت.

خط الهجوم: لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

ولم يفز الفريقان في الجولتين الأولتين من الموسم الجديد، حيث تعادل ليفربول مع فولهام وكريستال بالاس على الترتيب، ليمتلك نقطتين فقط.

وعلى الجانب الآخر، مانشستر يونايتد فقد خسر مباراتيه الأولتين من برايتون وبرينتفورد، ليقبع في قاع الترتيب دون أي نقطة.