الموانئ المصرية تسقبل أكثر من 70.5 ألف طن من القمح

استقبلت الموانئ المصرية 70585 طن من القمح حيث استقبل ميناء دمياط، السفينة (إعصذ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 108 أمتار وعرضها 18 مترا القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ7585 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتي تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات استقبال الشحنات واتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وذكرت هيئة موانىء البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على الأرصفة بلغ 9 سفن.. مشيرة إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة وادي الكرنك وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها.

وأوضحت الهيئة أنه تم تداول 71000 طن بضائع عامة ومتنوعة،و 500 شاحنة و492 سيارة حيث شملت حركة الواردات 67000 طن بضائع، و318 شاحنة و438 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، و182 شاحنة و54 سيارة.

وأشارت إلى أن السفينة (أمل) غادرت ميناء سفاجا.. فيما استقبل الميناء السفينتين (الحرية 2) و(بوسيدون اكسبريس)، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج وغادرته السفينة ايلة، بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة وعلى متنها 428 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة.. فيما سجلت موانيء الهيئة وصول وسفر 924 راكبا.