سعر الدولار اليوم في السودان.. ارتفاع جديد بالعملة الأمريكية

ارتفع سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم الأحد في السوق السوداء، مع استقرار العملة الأمريكية في البنوك والبنك المركزي السودانى.

استقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند 563.84 جنيه في الصرافات، و570.03 جنيه في المصارف التجارية، كمتوسط ترجيحي.

وارتفع سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق السوداء بنحو قرشان ليسجل 582 جنيهًا.



وسجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 573.32 جنيه كمتوسط ترجيحي في الصرافات، و579.62 كمتوسط ترجيحي في المصارف التجارية.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية السوداء بنحو 585 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 678.75 جنيه كمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و686.21 جنيه لدى المصارف التجارية.

فيما جاء سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 740جنيهًا حسب وسائل إعلام محلية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 150.02 جنيه لدى الصرافات، و151.67 جنيه لدى المصارف التجارية.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 153 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 153.48 جنيه لدى الصرافات، و155.17 جنيه لدى المصارف التجارية.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 158 جنيها.

ويتداول سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي بنحو 1834.46 جنيه كمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و1854.62 جنيه لدى المصارف التجارية.