"الروس غير مسموح لهم بالدخول".. هل يُظهر الاتحاد الأوروبي هذه اللافتة قريبًا؟

دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية إلى حظر دخول جميع المواطنين الروس قبل أسبوع. في غضون أيام قليلة، تم دعم الفكرة في إستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وبولندا والدنمارك. وفي اجتماع عقد في براغ، خطة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية لمناقشة القيود المحتملة على التأشيرات لمواطني روسيا.

احتمال أن يتم تبني قرار وقف إصدار التأشيرات السياحية للروس على مستوى الاتحاد الأوروبي ضئيل، لكن هناك احتمال ضئيل. يعتبر رئيس وزارة الخارجية الأوكرانية، دميترو كوليبا، أن اعتماد القرار ذي الصلة من قبل فنلندا ودول البلطيق وبولندا أمر أساسي. وبعد ذلك، حسب تعبيره: "سيكون من الممكن الدفع".

قبل أيام قليلة، في خطابه التقليدي، شكر فولوديمير زيلينسكي البلدان التي حسب قوله، جلبت مسألة التأشيرات لمواطني دولة زعم أنها إرهابية إلى المستوى الرسمي للنقاش في أوروبا.وأشار إلى أنه، أولًا وقبل كل شيء، يجب أن يكون هناك ضمان بأن القتلة الروس وعملاء إرهاب الدولة لن يستخدموا شنغن. وثانيًا، لا يمكنك تدمير فكرة أوروبا ذاتها، قيمنا الأوروبية المشتركة، أي أنه لا يمكنك تحويل أوروبا إلى سوبر ماركت حيث لا يهم من يدخل - الشيء الرئيسي هو أن الشخص يدفع ثمن البضائع ببساطة".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وقف إصدار التأشيرات للروس

الميل لوقف إصدار التأشيرات للروس، وفي بعض الأماكن للبيلاروسيين، ظهر حتى قبل استئناف زيلينسكي. بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا، حدت ليتوانيا من إصدار تأشيرات شنغن وتأشيرات وطنية جديدة لمواطني روسيا.

منذ أبريل المنصرم، لا يمكن للمواطنين الروس التقدم بطلب للحصول على تأشيرة هولندية في السفارة الهولندية في موسكو، ومع ذلك، أشارت وزارة الخارجية الهولندية إلى أن هذا ليس إجراءً عقابيًا، ولكنه نتيجة لقرار الحكومة الروسية بطرد 15 دبلوماسيًا هولنديًا من البلاد.

حتى نهاية مارس 2023، توقفت جمهورية التشيك عن إصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة لمواطني روسيا وبيلاروسيا. اتخذت الحكومة التشيكية قرارًا مماثلًا فيما يتعلق بغزو عسكري واسع النطاق لأوكرانيا. منذ 27 يونيو، توقفت اليونان عن قبول طلبات التأشيرة من الروس. وأشار مركز التأشيرات اليوناني إلى أسباب فنية، لكنه لم يحدد شروط تجديد إصدار التأشيرة.

سياح روس

في بداية أغسطس، اتخذت لاتفيا قرارًا بوقف قبول طلبات التأشيرة لمواطني الاتحاد الروسي، ولم تصدر تأشيرات سياحية للروس منذ 24 فبراير. في اليوم التالي، أوقفت بلغاريا مؤقتًا قبول وثائق من مواطني الاتحاد الروسي للحصول على تأشيرات وتأشيرات سياحية لأصحاب العقارات في "حالة الطوارئ التي تطورت". كان السبب الرسمي لهذا القرار هو الإعلان عن 14 موظفًا في البعثة الدبلوماسية البلغارية والمؤسسات القنصلية في روسيا كشخص غير مرغوب فيه في 5 أغسطس.

لم تؤد دعوة زيلينسكي إلى تكثيف النقاش فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن تساهم في انتشار الاتجاه. وكان رئيسا وزراء إستونيا وفنلندا، كايا كالاس وسانا مارين، من بين الأوائل الذين دعموا فكرته في حظر إصدار التأشيرات السياحية لمواطني الاتحاد الروسي.

في 11 أغسطس، أعلن وزير خارجية إستونيا، أورماس رينسالو، في مؤتمر صحفي أن إستونيا لن تقبل مواطني روسيا بتأشيرات شنغن الصادرة عنها. لا ينطبق هذا القيد على تأشيرات شنغن الصادرة عن دول أخرى. أيد وزير خارجية جمهورية التشيك، يان ليبافسكي، تعليق إصدار التأشيرات إلى دول الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس، وأعلن عزمه على إثارة هذه المسألة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ. "أثناء العدوان الروسي، الذي لا تزال حدوده المعلنة تتغير، لا توجد مسألة سياحة عادية للمواطنين الروس. يتعلق الأمر بأمننا، لقد حاولت منذ فترة طويلة الحد من تأثير الخدمات الخاصة الروسية على أراضي الاتحاد الأوروبي:، وفق ما قال قال ليبافسكي.

وزير الخارجية التشيكي

إشارة واضحة

إن حكومة جمهورية التشيك مقتنعة بأن تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين العاديين في الاتحاد الروسي "سيكون إشارة واضحة ومباشرة للمجتمع الروسي بأن الغرب لا ينوي التعرض لعدوان من قبل النظام الروسي وخطاب بغيض. موجهة إلى الدول الديمقراطية الحرة التي لا تهدد روسيا بأي شكل من الأشكال ". وأكد ليبافسكي أن "مواطني هذه الدول يجب أن يدركوا أن مثل هذه السياسة العدائية لها عواقب".

أيدت ليتوانيا قرار حظر إصدار التأشيرات للروس وتعتقد أنه يمكن تمديدها لتشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله حتى تعمل القيود بشكل أكثر فعالية. وقال رئيس لاتفيا إيجلز ليفيتس إنه يتعين على لاتفيا مراجعة تصاريح الإقامة والتأشيرات الصادرة لأولئك الذين يدعمون العدوان الروسي على أوكرانيا. شدد ليفيتس على أن الاتحاد الروسي سيظل دائمًا تهديدًا إمبراطوريًا لجيرانه، مهما كان شكله. "أعتقد أن لاتفيا، إلى جانب فنلندا وإستونيا والجمهورية التشيكية وغيرها من البلدان ذات التفكير المماثل، ينبغي أن تتقدم بطلب على المستوى الأوروبي لتعليق إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس. وسيكون ذلك بمثابة عقوبة إضافية ضد روسيا ".

بولندا تؤيد المقترحات

التغلب على مقاومة الدول

وفقًا لنائب وزير الشؤون الخارجية البولندي، بيوتر وازيك، فإن بولندا تدعو إلى المزيد من تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ولا سيما تعليق نظام التأشيرات للمواطنين الروس."ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء الرئيسية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وهولندا، تعارض ذلك. بسبب حقيقة أنه من المستحيل التغلب على مقاومة هذه الدول لتعليق اتفاقية تسهيل حركة التأشيرات لمواطني روسيا. الاتحاد، بولندا تعمل على حل جديد ".

وأضاف أن الدبلوماسية البولندية تتفاوض بشأن هذا الموضوع مع بعض الدول الأعضاء منذ عدة أسابيع، وأشار إلى أن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وكذلك جمهورية التشيك وسلوفاكيا، لديها وجهة نظر مماثلة بشأن هذه القضايا.

ولخص نائب رئيس وزارة الخارجية البولندية: "يمكننا أن نتوقع قرارًا بشأن هذه المسألة في الأسابيع المقبلة". في اليوم السابق، قال وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، إن البلاد تخطط لخفض عدد التأشيرات السياحية الممنوحة للروس بشكل كبير: من نحو ألف إلى 100-200 في اليوم. ووفقا له، ستعطى الأولوية للمتقدمين الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة، على سبيل المثال، لأسباب عائلية أو للعمل أو الدراسة. وفقًا لمسؤول الحكومة الفنلندية، من المهم جدًا تطوير موقف مشترك للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتأشيرات لمواطني الاتحاد الروسي، ولكن يمكن لفنلندا اتخاذ القرارات على المستوى الوطني.

رئيس وزارة الخارجية الدنماركية جيبي كوفود

كما يأمل رئيس وزارة الخارجية الدنماركية، جيبي كوفود، أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا مشتركًا لحظر إصدار التأشيرات السياحية للروس. ومع ذلك، إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي قواعد مشتركة، يمكن للحكومة الدنماركية أيضًا تقليل عدد التأشيرات السياحية الروسية من تلقاء نفسها.

وقال جيبي كوفود: "أعتبر أنه من المخجل للغاية أن يتمكن السائحون الروس من أخذ حمام شمسي والعيش حياة فاخرة في جنوب أوروبا، بينما يتم قصف المدن الأوكرانية بشكل لا يمكن التعرف عليه".

المستشار الألماني أولاف شولتز

تشكيك في الحظر

في الوقت نفسه، شكك المستشار الألماني أولاف شولتز في الحظر المفروض على إصدار التأشيرات السياحية لمواطني الاتحاد الروسي. ووفقا له، ليست هناك حاجة لجعل من الصعب على الأشخاص الذين يعارضون نظام بوتين مغادرة روسيا.

نصح رئيس وزارة الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا مواطني الاتحاد الروسي غير الراضين عن احتمال فرض حظر على الرحلات السياحية إلى أوروبا، بتقديم شكوى إلى الكرملين، فضلًا عن أكثر من 70٪ من المواطنين. مواطنيهم الذين يدعمون الحرب. وأضاف كوليبا أنه لا أحد يقترح حظر دخول هؤلاء الروس القلائل الذين قد يحتاجون إلى اللجوء أو المساعدات الإنسانية. وهذا مهم للغاية، لأن بعض المعارضين الروس قد توصلوا بالفعل إلى أن زيلينسكي يطالب بإعادتهم إلى المكان الذي يتعرضون فيه للتهديد بالاضطهاد والسجن. في الوقت نفسه، أعرب معظم الخبراء الأوكرانيين عن إعجابهم باقتراح عدم السماح للسائحين الروس بدخول الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يثير الدهشة.

ومع ذلك، فإن رئيس قسم السياسة الخارجية الأوكرانية يشك في أن كل أوروبا ستوافق على إلغاء التأشيرات للروس. وأشار الوزير إلى أن إصدار التأشيرة هو السياسة الوطنية لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ويعتقد كوليبا: "لكن بشكل عام، يتقاسم الشعب الروسي مسؤولية هذه الحرب مع الرئيس بوتين".

وثائق هوية مواطني الاتحاد الروسي

استثناءات من القواعد

حتى في تلك البلدان التي توقفت بالفعل عن إصدار تأشيرات معينة للروس، هناك استثناءات لبعض مواطني الاتحاد الروسي. في هولندا، هناك استثناءات ممكنة لأسباب إنسانية خطيرة. على سبيل المثال، إذا اضطر شخص ما إلى مغادرة البلاد لأسباب سياسية. في جمهورية التشيك، هناك استثناءات ممكنة أيضًا في الحالات ذات الطبيعة الإنسانية.