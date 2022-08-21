سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21-8-2022

استقر سعر الريال السعودي والعملات العربية اليوم الأحد، ليسجل الريال السعودي في البنك الأهلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 59.98 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع، طبقا للبنك الأهلي المصري.

أعلى سعر للشراء



سجل سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 5.03 جنيها.



أقل سعر للبيع



سجل الريال السعودي، أقل سعر للبيع في البنك الأهلي اليوناني عند مستوى 4.21 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر



كما استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي عند 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وتكرر السعر لدى بنك مصر.

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB عند نحو 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

وبقي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB عند 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وتتجه توقعات خبراء السوق إلى وصول الدولار إلى مستوى 20 جنيها بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

سعر اليورو اليوم في مصر



وظل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 19.75 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

واستقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.78 جنيه للبيع.

كما استقر سعر اليورو في بنك مصر عند نحو 19.62 جنيه للشراء، و19.82 جنيه للبيع.

وظل سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB، عند نحو 19.64 جنيه للشراء، وارتفع إلى 19.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر عند 23.36 جنيه للشراء، و23.46 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg"

كما استقر السعر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) مسجلا 23.11 جنيه للشراء، و23.40 جنيه للبيع.



وظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك مصر، ثابتا عند 23.26 جنيه للشراء، و23.46 جنيه للبيع.



وبقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، عند نحو 23.29 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.



سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

وظل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند نحو 62.29 جنيه للشراء، و62.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 59.93 جنيه للشراء، و62.50 جنيه للبيع.