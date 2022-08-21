تعرف على ترتيب دول الخليج من حيث دخل الفرد

على الرغم من الأزمات التي تمر بها دول الخليج، ومنها أزمة أسعار النفط المتقلبة،حافظت الدول الخليجية على الاستمرار في زيادات الأجور، وذلك في العام السابق، وكانت النسبة الأكبر من زيادة الأجور هي المملكة العربية السعودية وذلك بأكثر من 5%، وبعدها تأتي دولة الإمارات في زيادة الأجور، ومن ثم تأتي قطر وبعدها تأتي الكويت وبعدهم سلطنة عمان والبحرين التي كانت في آخر الترتيب في زيادة الأجور ضمن دول الخليج من العام الماضي.



ترتيب دول الخليج من حيث مستوى متوسط دخل الفرد لهذا العام كالآتي:



دولة الإمارات العربية المتحدة في المقدمة حيث أن يصل متوسط دخل الفرد بها نحو 3235 دولار في الشهر.



و بعدها مباشرة قطر و يصل متوسط الدخل إلى 2959 دولار في الشهر.



وتأتي الكويت بعدهم بمبلغ 1906 دولار في السنة ومتوسط دخل الفرد.



و بعدها تأتي دولة البحرين، يصل متوسط دخل الفرد إلى نحو 1748 دولار .



وبعدها المملكة العربية السعودية حيث يصل متوسط الدخل بها إلى نحو 1725 دولار شهريا.



وفي الأخر سلطنة عمان بمتوسط رواتب تصل إلى 1689 دولارا سنويا.