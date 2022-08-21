محافظ أسيوط يتفقد بعض التمركزات الأمنية فى ختام الاحتفال السنوى لدير السيدة العذراء بدير درنكة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عددا من التمركزات الأمنية بطريق دير درنكة التابعة لمركز أسيوط،،وذلك فى ختام احتفالات دير السيدة العذراء بدير درنكة وصافح ضباط وأفراد الشرطة المتواجدين،للشد من أزرهم وطالبهم باليقظة الدائمة والتفاني في العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة وأنهم يقدمون كل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه، مشيدًا بجهود رجال الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والإستقرار بالبلاد والتصدي للخارجين عن القانون بكل حسم مؤكدًا على إننا جميعًا قيادة وجيش وشرطة في خدمة الوطن، داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الرخاء والتقدم.

توجيهات محافظ أسيوط



وأشار محافظ أسيوط إلى أنه قد وجه كافة القيادات التنفيذية بالتنسيق مع القيادات الامنية وقيادات الكنيسة والدير لاستقبال الاحتفال هذا العام وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والتنسيق مع إدارة المرور لوضع خطة مرورية لمنع التكدس والزحام المروري لتسهيل الحركة المرورية ووصول الزوار إلى الدير فضلًا عن وضع الكوردونات والحواجز الحديدية وتغيير بعض المسارات والضخ بكفاءات من رجال الشرطة في محيط الدير والطرق المؤدية إليه، لافتًا إلى التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي للدفع بسيارات المياه لسد احتياجات الزوار والمترددين على الدير والتنسيق مع التنشيط السياحي وإدارة السياحة لاستقبال الوفود المشاركة في الليلة الختامية وتوزيع مطويات وCD لشرح الأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة، فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتوفير سيارات الاسعاف والنقاط الطبية بمقر محيط الدير،خلال الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضى المصرية وختام احتفال الدير السنوى بصيام العذراء والتي يحتفل بها اقباط مصر كل عام فى الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 اغسطس.

وأشاد بمدى قوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والتى حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية.