من هو محمد رضا بوبو المرشح للانضمام للأهلي الموسم المقبل؟

تصدر محمد رضا بوبو لاعب وسط فريق فيوتشر، اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2022، قائمة مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، وذلك عقب أنباء اقترابه من النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل محمد رضا بوبو، لاعب فريق فيوتشر، دائرة اهتمامات النادي الأهلي للحصول على خدماته الموسم المقبل، والتعاقد معه قبل تلقيه أي عروض في الميركاتو الشتوي.

ووسط عديد من التكهنات حول رغبة محمد رضا بوبو، فإن اللاعب بالفعل موافق على الانضمام للنادي الأهلي، ويتبقي فقط موافقة إدارة نادي فيوتشر على حسم الصفقة.

ووافقت إدارة نادي فيوتشر على رحيل محمد رضا بوبو للنادي الأهلي، لكن بالمقابل ضم 3 لاعبين في صفقة تبادلية وهم طاهر محمد طاهر وحسام حسن وكريم فؤاد.

ويستعد نادي فيوتشر، خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وبالتالي رحيل لاعب دون وجود بديل قوي يحل محله هو أمر غير مطروح.

ويحاول النادي الاهلي ضم اللاعب محمد رضا بوبو، صاحب الـ21 عاما، ليكون بديلا قويا لأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي الثلاثي الذي يعاني دائما من المستوي البدني والاصابات طوال الموسم، بالإضافة إلى الإجهاد نتيجة تلاحم المباريات.

ولم يتم الاتفاق بشكل نهائي على أسماء اللاعبين من جانب النادي الأهلي ليكونوا بدلاء محمد رضا بوبو في فريق فيوتشر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أبرز المعلومات والتفاصيل حول محمد رضا بوبو المرشح للانضمام للنادي لأهلي الموسم المقبل، وهي على النحو التالي:-

من هو محمد رضا بوبو المرشح للانضمام للأهلي؟

وشارك محمد رضا بوبو في 27 مباراة مع فيوتشر، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 منذ انطلاق الموسم الجاري.

وبدأ محمد رضا بوبو مسيرته الكروية في وادي دجلة، وشارك مع الغزلان في 87 مباراة قبل الهبوط إلى القسم الثاني، ونجح بوبو في إحراز 5 أهداف وصنع 3 بقميص وادي دجلة.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب محمد رضا بوبو صاحب الـ21 عامًا، 150 ألف يورو، حيث أن بوبو يجيد اللعب في مركز وسط الملعب المهاجم.