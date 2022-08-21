الغرفة التجارية بالقليوبية تعلن مد العمل بالسجل التجاري لفترة مسائية



أعلن مجلس إدارة غرفة القليوبية التجارية برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عن بدء عمل السجل التجاري بمقر الغرفة لفترة مسائية تيسيرًا على منتسبي الغرفة.

وقال الدكتور أحمد السقا، سكرتير عام الغرفة والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، إنه في إطار ما تقوم به الغرفة التجاريه بمحافظة القليوبية من جهود للتيسير على التجار والمستثمرين ورجال الأعمال ووكلائهم، ناقش مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عطيه الفيومى عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة الغرفة وبالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بمد العمل بالسجل التجاري المميز بمقر الغرفة التجارية ببنها لفتره ثانية مسائية.

أوضح "سكرتير عام الغرفة"، أن الفترة المسائية التي تم الإتفاق عليها مع جهاز تنمية التجارة الداخلية تبدأ من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا لكافة خدمات السجل، كاشفًا أن مجلس إدارة الغرفة شكل غرفة عمليات لتلقي مقترحات منتسبي الغرفة لتوسيع دائرة الخدمات المُقدمة.

ويسعى قطاع الأحوال المدنية دائمًا إلى تطوير خدماته وتسهيل الحصول عليها للمواطنين باستخدام آليات وتقنيات حديثة، وإنشاء منظومة «السجل المدني الذكي»، وتيسير مهام المترددين على مكاتب السجل المدني.

وترصد "الفجر أهم الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل المدني على مستوى الجمهورية وقيمة الرسوم التي يتم تحصيلها نظير تلك الخدمات في السطور التالية:

مواعيد عمل مكاتب السجل المدني



تعمل كافة مكاتب السجل المدني التابعة لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على فترتين الأولى من الثامنة صباحا حتى الثانية والنصف ظهرًا، أما الفترة الثانية من الثالثة والنصف عصرا حتى التاسعة مساءً، وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أطلقت وزارة الداخلية موقعًا إلكترونيًا، يسهم في تسجيل طلبات استخراج أوراق إثبات الشخصية بكافة أنواعها إلكترونيا، وذلك إذا توافرت شرط وجود بيانات الوثيقة المراد استخراجها في قاعة البيانات المسجلة على الحاسب الآلي ودفع الرسوم اللازمة.

خدمات متعددة لمكاتب السجل المدني



خصصت وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية لاستخراج أوراق إثبات الشخصية لملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم استخراج شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وقسيمة الزواج وشهادة الوفاة والقيد العائلي من خلال كافة مكاتب السجل المدني المنتشرة في المحافظات.

رسوم خدمات مكاتب السجل المدني:



يتم دفع الرسوم في الخزينة المخصصة بكل مكتب، ويتم الحصول على إيصال لضمان سير باقي الإجراءات وقبول الأوراق المطلوبة لاستخراج كل وثيقة.

ـ رسوم استخراج شهادة الميلاد كمبيوتر 41 جنيهًا.

ـ رسوم استخراج شهادة الوفاة 24 جنيهًا.

ـ رسوم استخراج قسيمة الزواج 29 جنيهًا.

ـ رسوم استخراج القيد العائلي 35 جنيهًا.

نشر ماكينات السجل المدني الذكية



نجحت وزارة الداخلية في نشر وتعميم ماكينات السجل المدني الذكي لإتاحة إصدار جميع الوثائق على مدار 24 ساعة بمواقع (ديوان عام القطاع – مول سيتي ستارز – مول العرب بالسادس من أكتوبر) كمرحلة أولى.

واستكمالًا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، فقد تم تجهيز وتشغيل مواقع جديدة (مول أفينيو بالرحاب – سيتى سنتر ألماظة – مول تاون سنتر السلام بمدينة السلام «القاهرة»، مول كارفور طنطا «الغربية»)، مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة.

وفي ضوء قيام القطاع بتجهيز وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كسجلات مجهزة فنيا ولوجستيا بكافة الإمكانيات لتدعيم مكاتب الأحوال المدنية الجغرافية الثابتة، ولدفعها بأماكن التجمعات الجماهيرية، وما لاقته قوافل المراكز التكنولوجية المتنقلة من إشادة واستحسان لدى المواطنين في العديد من القرى والمناطق الأكثر احتياجا بجميع المحافظات.

فتح سجلات مدنية جديدة للتسهيل على المواطنين



عملت وزارة الداخلية على تفعيل العديد من الإجراءات من قبل الأحوال المدنية، من خلال استحداث خدمات وافتتاح مواقع جديدة، وتفعيل التحقق من هوية طالب الخدمة عن طريق (بصمات الأصابع والوجه) والتحقق من هوية المواطن بنسبة 100٪ بمطابقته بما هو مسجل بقاعدة بيانات الرقم القومي لحظيا، أثناء إنهاء الخدمة.

وفي ضوء ذلك يمكن للمواطن طباعة جميع وثائق الأحوال المدنية (الميلاد – الوفاة – الزواج – الطلاق) من خلال ماكينة مخصصة لتلك الخدمة دون تدخل للعنصر البشري، مع توفير إمكانية الدفع النقدي واستلام إيصال السداد من خلال الماكينة.