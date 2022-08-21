يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، خلال الأونة الأخيرة، عن وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444 لحاملي الشهادة الثانوية العامة والشهادات العليا.

وأعلنت القوات البحرية الملكية السعودية 1444، عن توافر نحو 269 وظيفة لحاملي الشهادة الثانوية العامة والشهادات العليا، في عدة مدن (الرياض - جدة - الدمام - جبيل - جازان)، كما صرحت بحزمة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين حتى يتم قبولهم.

ويبحث الكثير من الأشخاص حول وظائف القوات البحرية الملكية السعودية بهدف الالتحاق بها، حيث إنها تعد القوات البحرية من ضمن الافرع التابعة للدفاع السعودي، وتعتبر المسئولة عن حماية الحدود البحرية للبلاد ومراقبة حركة السفن والملاحة لمنع حدوث أي اعتداء على المملكة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444 لجميع التخصصات والمؤهلات، وهي على النحو التالي:-

وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444

ويمكنكم الآن التقديم على وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444 إلكترونيا، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:-

- الدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم، وذلك من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- القيام بتحديد الوظيفة المرغوب في التقديم عليها.

- كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وكامل.

- الضغط على زر "إرسال الطلب".

موعد التقديم لوظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444

أكدت القوات البحرية أنه سوف يتم بدء التقديم على وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444، يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022 والموافق أيضا 1 صفر 1444، سيستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022 والموافق 7 صفر 1444.

شروط التقديم على وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444

- يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة يحمل الجنسية السعودية.

- يشترط أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسي الذي يتناسب مع الوظيفة المتقدم عليها، حيث يجب أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

- يشترط أن يتمتع المتقدم بسيرة حسنة وسلوك حسن وألا يكون سبق عليه الحكم في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

- يشترط أن يتمكن المتقدم من اجتياز جميع الاختبارات اللازمة للقبول في الوظيفة.

- يشترط ألا يكون المتقدم قام بإنهاء خدمته داخل أحد الكليات أو المعاهد العسكرية.

- يشترط أن يقوم بمليء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، حيث يتم استبعاد المتقدم بشكل نهائي في حال العثور على أي من الاختلافات في البيانات المدرجة.