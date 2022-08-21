مؤشر بورصة النيل يرتفع 3.96% خلال تعاملات اليوم

أنهت بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاملات جلسة اليوم الاحد على ارتفاع بنسبة 3.96%لمؤشرها الرئيسي تميز ليصل إلى مستويات 3869.64 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات ببورصة النيل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 33.5 مليون جنيه بالتداول على 85.4 مليون سهم من خلال تنفيذ 62 عملية.

البورصة تربح 11.9 مليار جنيه:

اغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاحد اولي جلسات الاسبوع على مكاسب جماعية مؤشراتها وسط مشتريات مكثفة من الافراد العرب والمؤسسات المصرية ؛ ليربح راسمال السوقي 11.92 مليار جنيه مدعومة باعلان البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة.

اداء مؤشرات البورصة:

وربح مؤشر الرئيسي " ايجي أكس 30" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستويات 10339.58 نقطة، وزاد مؤشر " ايجي أكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.68% ليصل إلى مستويات 2195.49 نقطة، وارتفع مؤشر " ايجي أكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.95 ليصل إلى مستويات 3152.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر ايجي أكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 2.15% ليصل إلى 1915.07 نقطة.

المصريون يستحوذون على نسبة 68% من إجمالي حجم التدولات بالبورصة

استحوذا تعاملات المستثمرون المصريين على نسبة 68.2% من إجمالي حجم التعاملات بالبورصة خلال تعاملات اليوم الأحد 21اغسطس بينما استحوذا العرب والأجانب على نسية 4.36% و27.3% من إجمالي حجم التداولات على الترتيب.

512 مليون جنيه صافي مشتريات المصريين بالبورصة خلال تعاملات اليوم

اتجهت صافي تعاملات المستثمرون المصريون مؤسسات وافراد 2022، للشراء بقيمة 512 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الافراد والمؤسسات العربيسة والأجنبية نحو البيع يصافس 10.24 مليون جنيه و502 مليون جنيه على الترتيب.

و على صعيد تعاملات المستثمرون الافراد، باع المصريون خلال تعاملات اليوم بقيمة 29 مليون جنيه، والأجانب بقيمة 3.8 مليون جنيه، بينما اشتر الافراد العرب بقيمة 6.4 مليون جنيه.

بينما شهدت تعاملات المؤسسات بيع من المؤسسات العربية والأجنبية بقيمة 16.7 مليون جنيه و498.5 مليون جنيه على الترتيب، واتجهت تعاملات المؤسسات المصريين للشراء بقيمة 541 مليون جنيه.

قطاع العقارات يتصدر قائمة القطاعات الاكثر تداولا بالبورصة اليوم

احتل قطاع العقارات قائمة القطاعات الاكثر تداولات من حيث قيم التداولات بالبورصة المصرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، والتى سجلت خلالها ارباحا بقيمة 11 مليار جنيه في راسمالها السوقي.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على قطاع العقارات نحو 240 مليون جنيه، وفي المركز الثاني بقائمة القطاعات الاكثر تداولات جاء قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيم تداولات 180.7 مليون جنيه.

وفي المركز الثالث جاء قطاع اتصالات واعلام بقيم تداولات 122.6 مليون جنيه تلاه قطاع البنوك بقيم تداولات 121 مليون جنيه، ثم جاء قطاع موارد اساسية بقيمة تداول 105.2 مليون جنيه، ثم قطاع اغذية ومشروبات بقيم تداولات 86 مليون جنيه، تلاه مباشرة في قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة 72.9 مليون جنيه، ثم القائمة قطاع رعاية صحية وادوية بقيم تداولات 66 مليون جنيه.

بنك قناة السويس يتصدر قائمة الاسهم المتراجعة بالبورصة خلال تعاملات اليوم

تصدر سهم بنك قناة السويس قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بالبورصة خلال تعاملات اليوم الاحد.

وتراجع سهم بنك قناة السويس 5% ليصل إلى 7.79 جنيه، تلا سهم العالمية للاستثمار والتنمية متراجعا بنسبة 4.17%، ثم سهم اودن للاستثنمارات المالية بنسية 3.14%.

وفي المركز الرابع جاء سهم اودن للاستثمار والتنمية بعد هبوط 3.08%، واخيرا جاء سهم الشمس للاسكان والتعمير بهبوط 2.60%.

مدينة الانتاج الاعلامي يتصدر قائمة الاسهم الأكثر ارتفاعا:

على جانب اخر تصدر سهم المصرية للانتاج الاعلامي قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا بالبورصة بعد انباء عن دراسة الصندوق السيادي السعودي ضخ استثمارات بها، وهو ما نفته الشركة.

وارتفعت اسهم شركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي بنسبة 10.65% ليصل إلى 5.610 جنيه.

أكثر الاسهم ارتفاعا بالبورصة في جلسة اليوم الأحد:

واحتل سهم القلعة للاستشارات المالية اسهم عادية المركز الثانة في قائمة الأسهم الاكثر ارتفاعا بنسبة 9.6% ليصل إلى 1.33 جنيه، تلاه سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية مرتفعا بنسية 9.47%، ثم سهم الشرقية الوطنية الغذائية بنسبة 8.3%، واخير جاء سهم اجواء للصناعات الغذائية مرتفعا بنسبة 7.6%.