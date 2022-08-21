قطاع العقارات يتصدر قائمة القطاعات الاكثر تداولا بالبورصة اليوم

احتل قطاع العقارات قائمة القطاعات الاكثر تداولات من حيث قيم التداولات بالبورصة المصرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، والتى سجلت خلالها ارباحا بقيمة 11 مليار جنيه في راسمالها السوقي.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على قطاع العقارات نحو 240 مليون جنيه، وفي المركز الثاني بقائمة القطاعات الاكثر تداولات جاء قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيم تداولات 180.7 مليون جنيه.

وفي المركز الثالث جاء قطاع اتصالات واعلام بقيم تداولات 122.6 مليون جنيه تلاه قطاع البنوك بقيم تداولات 121 مليون جنيه، ثم جاء قطاع موارد اساسية بقيمة تداول 105.2 مليون جنيه، ثم قطاع اغذية ومشروبات بقيم تداولات 86 مليون جنيه، تلاه مباشرة في قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة 72.9 مليون جنيه، ثم القائمة قطاع رعاية صحية وادوية بقيم تداولات 66 مليون جنيه.



بنك قناة السويس يتصدر قائمة الاسهم المتراجعة بالبورصة خلال تعاملات اليوم

تصدر سهم بنك قناة السويس قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بالبورصة خلال تعاملات اليوم الاحد.

وتراجع سهم بنك قناة السويس 5% ليصل إلى 7.79 جنيه، تلا سهم العالمية للاستثمار والتنمية متراجعا بنسبة 4.17%، ثم سهم اودن للاستثنمارات المالية بنسية 3.14%.

وفي المركز الرابع جاء سهم اودن للاستثمار والتنمية بعد هبوط 3.08%، واخيرا جاء سهم الشمس للاسكان والتعمير بهبوط 2.60%.



مدينة الانتاج الاعلامي يتصدر قائمة الاسهم الأكثر ارتفاعا:



على جانب اخر تصدر سهم المصرية للانتاج الاعلامي قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا بالبورصة بعد انباء عن دراسة الصندوق السيادي السعودي ضخ استثمارات بها، وهو ما نفته الشركة.

وارتفعت اسهم شركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي بنسبة 10.65% ليصل إلى 5.610 جنيه.



أكثر الاسهم ارتفاعا بالبورصة في جلسة اليوم الأحد:



واحتل سهم القلعة للاستشارات المالية اسهم عادية المركز الثانة في قائمة الأسهم الاكثر ارتفاعا بنسبة 9.6% ليصل إلى 1.33 جنيه، تلاه سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية مرتفعا بنسية 9.47%، ثم سهم الشرقية الوطنية الغذائية بنسبة 8.3%، واخير جاء سهم اجواء للصناعات الغذائية مرتفعا بنسبة 7.6%.



اغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاحد اولي جلسات الاسبوع على مكاسب جماعية مؤشراتها وسط مشتريات مكثفة من الافراد العرب والمؤسسات المصرية ؛ ليربح راسمال السوقي 11.92 مليار جنيه مدعومة باعلان البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة.

اداء مؤشرات البورصة:

وربح مؤشر الرئيسي " ايجي أكس 30" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستويات 10339.58 نقطة، وزاد مؤشر " ايجي أكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.68% ليصل إلى مستويات 2195.49 نقطة، وارتفع مؤشر " ايجي أكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.95 ليصل إلى مستويات 3152.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر ايجي أكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 2.15% ليصل إلى 1915.07 نقطة.

إجمالي قيم تداولات:

وبلغ إجمالي قيم التداولات بالسوق على الاسهم والسندات نحو 2.3 مليار جنيه بالتداول على 644.6 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 56.3 الف عملية بيع وشراء.

ارتفاع 111 سهم:

وجري التداول على اسهم 193 شركة ارتفع منهم 111 وانخفض 27 بينما استقر 55 سهم عند نفس اسعارهم القديمة، حيث بلغ إجمالي قيم التداولات على الاسهم 1.2 مليار جنيه بالتداول على 606.9 مليون سهم من خلال تنفيذ 54 الف عملية.