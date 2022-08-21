مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونادي ليل بث مباشر يلا شوت 21-08-2022 الدوري الفرنسي

يحل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكل نجومه ضيفا على ليل في لقاء قوي ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز حيث يعد هذا اللقاء بمثابة قمة فرنسية في العصر الحديث بالنظر إلى أن ليل خطف اللقب من أبناء ملعب حديقة الأمراء في الموسم قبل الماضي ولذلك نترقب انطلاق هذه القمة في الساعة التاسعة إلا ربع مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة العاشرة إلا ربع مساء حسب توقيت مكة المكرمة في موقعة ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بالنظر إلى أنها تضم لاعبين على أعلى مستوى في العالم مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار الذين فشلوا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعدما خرجوا أمام نادي ريال مدريد الإسباني بعد مباراتين مثيرتين في الذهاب والعودة.



ويحتل نادي باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين آخرهم على مونبيلييه بخمسة أهداف مقابل هدفين وهو ما يعكس التطور الهائل الذي حققه كريستوف جالتيير مع الفريق من أجل الفوز بالألقاب بعد الفشل أكثر من مرة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.



ويعتمد تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليل على القوة الهجومية التي يتمتع بها الفريق بعدما أمطر شباك مونبييليه بخماسية في الجولة الماضية وإن كانت الأنظار كلها تكون مع ليونيل ميسي باستمرار من أجل رؤية المهارات التي يمتلكها اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية أكثر من مرة وإن كان باريس سان جيرمان يغيب عنه كيلور نافس في حراسة المرمى اليوم.



أما فريق ليل فهو في المركز الخامس برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل حيث بدأ الموسم بفوز مثير على أوكسير بأربعة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع نانت بهدف لكل فريق في الجولة الماضية وهو الفريق الذي يلعب له مصطفى محمد الذي كان يأمل في تسجيل الأهداف وإن كان ليل مع مدربه باولو فونسيكا أصبح أكثر قوة من أي وقت مضى وبات مرشحا للدخول ضمن قائمة المنافسين على اللقب في هذا الموسم.



مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليل