مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليل مباشر يلا شوت الجديد 21-8-2022 الدوري الفرنسي
تتجه الأنظار إلى ملعب بيار موروا حيث مباراة باريس سان جيرمان وليل اليوم في قمة خاصة من الدوري الفرنسي حيث تلعب منافساتها ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي الممتاز وما يدل على أنها قمة بكل المقاييس أن كلا الفريقين لم يخسر في أول مواجهتين وما زال كل منهما يبحث عن تحقيق الفوز بأي طريقة في مواجهة فنية متجددة هما كريستوف جالتيير مدرب أبناء ملعب حديقة الأمراء وباولو فونسيكا المدرب الشهير الذي سبق له التدريب في الدوري السعودي ولذلك فإن الأنظار ستكون مع نجوم باريس سان جيرمان اليوم حيث ميسي ونيمار وكيليان مبابي الثلاثي الخطير في الخط الهجومي وإن كان الفريق سيفتقد لخدمات الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس للإصابة فيما سيتولى دوناروما حراسة عرين الضيوف من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة التاسعة في الدوري الفرنسي 2022 – 2023.
موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل
من المقرر أن تكون هذه المواجهة في الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة العاشرة إلا ربع مساء حسب توقيت مكة المكرمة ويتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي الحاصلة على حقوق نقل كل مباريات الدوري الفرنسي.
تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد ليل اليوم
في حراسة المرمى: دوناروما
في خط الدفاع: أشرف حكيمي وسيرجيو راموس وكيمبيبي ومينديز.
في خط الوسط: إدريسا جانا جاي وماركو فيراتي وماركينيوس.
في خط الهجوم: ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.
وحصد نادي باريس سان جيرمان 6 نقاط من أول مباراتين في الدوري الفرنسي وأمطر مرمى نادي مونبيلييه بخماسية مقابل هدفين لكنه ما زال في المركز الثالث بينما مارسيليا في المركز الأول برصيد 7 نقاط بينما فريق ليل مع المدير الفني باولو فونسيكا فإنه في المركز الخامس برصيد 4 نقاط بعد الفوز 4-1 على أوكسير ثم التعادل 1-1 مع فريق نانت الذي يحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد نجم منتخب مصر بعد الرحيل عن نادي جالاتا سراي التركي ولذلك فإنه يحظى بمتابعة خاصة في الدوري الفرنسي الممتاز.