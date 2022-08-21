مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشر يلا شوت الاهلي اليوم بالدوري المصري

يلا شوت الجديد الاهلي مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم يستضيف استاد برج العرب مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم التي تجمع بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز حيث من المقرر أن تبدأ في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر ما يوافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية حيث ستكون المواجهة الفنية الخاصة بين البرتغالي ريكاردو سواريش وحمزة الجمل حيث يرغب كل فريق في تحقيق الفوز خاصة الدراويش الذين يريدون ضمان البقاء في الدوري المصري بينما سواريش يسعى للاطمئنان على شبابه بعدما قرر اللعب بالشباب بعد ضياع الدوري واقتراب نادي الزمالك من تحقيقه مع مدربه جوسفالدو فيريرا الذي استطاع أن يكسر عناد القلعة الحمراء للموسم الثاني على التوالي ويبدو أن محمود الخطيب رئيس النادي دفع ثمن رحيل بيتسو موسيماني دون الانتظار إلى نهاية الموسم الكروي الحالي.





مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي





يحتل نادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة بعدما فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة ثم المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين ثم تعثر أمام نادي إيسترن كومباني في الجولة الماضية بالتعادل السلبي وهو التعادل الذي قضى على أحلام الفريق تمامًا في إمكانية الفوز باللقب وتسبب في ابتعاد الزمالك تمامًا عن المنافسة مع الأهلي وبيراميدز.





مشاهدة مباراة الأهلي اليوم





وسيكون سواريش في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي معتمدًا على عدد كبير من اللاعبين الشباب مثل زياد طارق وأحمد سيد غريب في غياب اللاعبين الكبار مثل محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة الذي اختفى منذ فترة طويلة دون سبب مقنع حتى مع ريكاردو سواريش.





مشاهدة مباراة الأهلي مباشر





أما الإسماعيلي ضد الأهلي فإنه يأمل في تحقيق الفوز بعدما توقف عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري المصري والفوز في مباراة اليوم سيضمن له البقاء بشكل رسمي بالوصول إلى 39 نقطة بعدما كان فاز على الاتحاد السكندري بهدف في الدوري ثم خسر من الزمالك بهدف في كأس مصر وسقط أمام المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري المصري لذلك يحاول تضميد الجراح سريعا من خلال الاعتماد على محمد الشامي في خط الهجوم وأحمد مدبولي.





بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي

