مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر برشلونه يلا شوت 21/08/2022 الدوري الاسباني

يلا شوت الجديد برشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم يستضيف نادي ريال سوسييداد فريق برشلونة على ملعب أنويتا ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد في الدوري الإسباني في مواجهة صعبة على تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني الباحث عن منافسة ريال مدريد على لقب الليجا في هذا الموسم بعدما ضاع منه بشكل غريب في الموسم الماضي نتيجة حالة الانهيار في تغيير المدربين باستمرار ورحيل ليونيل ميسي عن الفريق للعب في نادي باريس سان جيرمان فيكفي أن الفريق خرج من دوري أبطال أوروبا وذهب إلى الدوري الأوروبي وخرج من البطولة بشكل غريب رغم أن البعض كان يرشحه للفوز بها ولذلك فإن تشافي في مهمة صعبة خلال مواجهة هذه الليلة وبات مطالبا بتحقيق الفوز مهما كانت الظروف والعواقب ضده.





موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد





تبدأ هذه الموقعة في الساعة العاشرة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة الحادية عشرة مساء حسب توقيت مكة المكرمة ويتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.





تشكيل ريال سوسيداد المتوقع ضد برشلونة





يعتمد المدرب إيمانول ألجواسيل على التشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أليكس ريميرو

في خط الدفاع: أيهان مونيوز - روبين لي نورماند - إيجور زوبيلديا - أريتز إيلوستوندو

في خط الوسط: ميكيل ميرينو - برايس مينديز - مارتين زوبيميندي.

في خط الهجوم: دافيد سيلفا - تاكيفوسا كوبو - ألكساندر إيزاك.





تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسيداد





من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي على التشكيل التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في خط الدفاع: جوردي ألبا - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسين - سيرجي روبيرتو

في خط الوسط: بيدري - فرانك كيسييه - فرينكي دي يونج

في خط الهجوم: أنسو فاتي - روبيرت ليفاندوفسكي – رافينيا





مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد





وخيب برشلونة ظن جماهيره في الجولة الأولى من الدوري الإسباني وتعادل مع رايو فاييكانو سلبيًا دون أهداف لذلك يبحث عن الفوز بأي طريقة في الجولة الثانية على ريال سوسيداد الذي كان قد عبر فخ قادش في الجولة الأولى بهدف نظيف ويحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل عبور الفريق الكتالوني.





مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد

