بث مباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد يلا شوت الجديد بالدوري الاسباني

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد

بث مباشر برشلونة اليوم اون لاين يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد مباشر يخشى نادي برشلونة مواجهة ريال سوسيداد في ملعب أنوتيا في ثاني مباريات الفريق الكتالوني ضمن منافسات الدوري الإسباني 2022 - 2023 حيث يأمل تشافي هيرنانديز في اللقاء الذي ينطلق في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر ما يوافق الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية حيث ستتغير كثير من الأمور في هذا الموسم ومنها الرغبة الكبيرة لدى كتيبة تشافي هيرنانديز في تعويض إخفاق الموسمين الماضيين عندما ذهب الدوري الإسباني إلى أتلتيكو مدريد ثم ريال مدريد بسبب تعاقب المدربين الغريب على الفريق الكتالوني مثل كيكي سيتين ورونالد كومان وفالفيردي الذين لم يكونوا على نفس نجومية وقوة الفريق الكتالوني وتسببوا في انهياره بشكل غريب مما أدى إلى رحيل ليونيل ميسي في النهاية إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
 


مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد
 


رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد يلا شوت برشلونة ويعول إيمانويل إلجواسيل المدير الفني لريال سوسيداد على عدد من اللاعبين المميزين للفوز على برشلونة مثل أليكس ريميرو وإيجور زوبيلديا وميكيل ميرينو وبرايس مينديز فيما يقود الهجوم دافيد سيلفا وتاكيفوسا كوبو وألكساندر إيزاك وهم ثلاثي خطير ساهم في فوز الفريق في الجولة الأولى على حساب قادش بهدف نظيف.
 


مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد
 

 

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر برشلونه يلا شوت 21/08/2022 الدوري الاسباني

 


موقع يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اون لاين أما نادي برشلونة فيأمل في تحقيق الفوز الأول في الدوري الإسباني بعد التعادل في الجولة الأولى من المسابقة أمام رايو فاليكانو حيث فشل في خطف أي هدف وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي ليخطف الفريق نقطة بطعم الهزيمة لأن الفريق كان يرغب في تحقيق الانتصار بأي طريقة وهو ما فشل فيه تشافي هيرنانديز في النهاية لذلك سيحاول بكل قوته تحقيق الفوز في هذه الجولة من أجل استعادة الثقة من جديد خاصة أن الفريق في حاجة شديدة لأول 3 نقاط في الدوري الإسباني الممتاز.
 


مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد
 


يلا لايف جوال برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر ويتسلح تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد بوجود مارك أندريه تير شتين في حراسة المرمى وجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر وسيرجي روبيرتو في الظهير الأيمن أما خط الهجوم فسيقوده روبرت ليفاندوفسكي القادم من بايرن ميونخ الألماني ورافينيا القادم من نادي ليدز يونايتد بالإضافة إلى أنسو فاتي من أجل الضغط بكل قوة على الضيوف في عقر دارهم.
 


البث المباشر لمباراة برشلونة وريال سوسيداد
 

 

 

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