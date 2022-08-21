وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444.. موعد ورابط التقديم والشروط المطلوبة

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444، تعد من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية للمملكة العربية السعودية، عن توفر وظائف في جميع المحافظات، حيث يمكن التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 عبر البوابة الإلكترونية، وذلك وفقا للشروط التي تم تحديدها على المنصة، وأضافت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن التقديم سيستمر حتى يوم 29 محرم 1444 هجريا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 وطريقة التقديم عبر منصة من خلال هذا الرابط moia.gov.sa، وهي على النحو التالي:-

موعد التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن أن بداية التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 بداية من اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 الموافق 23 محرم 1444، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022 الموافق 29 محرم 1444، والتقديم يتم إلكترونيا من خلال منصة التوظيف الخاصة بالوزارة.

شروط التقديم في وظائف ورارة الشؤون الإسلامية 1444

- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- يشترط السن أن لا يقل عن 18 سنة.

- يشترط أن لا يكون المتقدم محكوما عليه بإدانة في قضايا جرائم، أو أفعال مخلة بالحياء.

- يشترط أن لا يكون المتقدم مفصولا من وظيفة حكومية، عن طريق إجراء نظامي.

- يشترط اجتياز إجراءات القبول.

- يشترط إدخال البيانات عبر البوابة الالكترونية بدقة، لأنه سيتم استبعاد كل مترشح لا تتطابق بياناته عند التسجيل.

- يشترط أن لا يكون مسلا في التأمينات الاجتماعية.

رابط التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

وللتقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:-

- نقوم بالدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الشؤون الإسلامية عبر الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- نقوم بالدخول إلى بوابة التوظيف.

- تظهر معنا الوظائف المتاحة.

- نقوم بالنقر على الوظيفة التي نريد أن نقدم عليها (ونقوم بمراعات شرط المؤهل).

- ثم نضغط على تقديم.

- تظهر معنا صفحة الدخول على النفاذ الوطني.

- نقوم بإدخال رقم الجوال ونؤكد الرقم من خلال كتابة الرمز المرسل في الرسالة القصيرة.

- بعد الضغط على إرسال تظهر معنا الصفحة الرئيسية.

- نقوم بالولوج إلى خدمات الأفراد.

- ثم نختار الوظيفة.

- فتظهر معنا البيانات، فنقوم بإدخال البريد الإلكتروني.

- ونقوم بتعبئة البيانات "المؤهل، درجة المؤهل، والتخصص".

- نقوم باختيار المنطقة والمحافظة.

- ثم نقوم بإرفاق الوثائق من خلال عمل سكان "مسح ضوئي"، والمتمثلة في الهوية والمؤهل، ونرفق السيرة الذاتية.

- وأخيرا نقوم بالضغط على إرسال الطلب.

- فتظهر معنا رسالة تم التقديم على الوظيفة.