يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد مباشر yalla shoot new بالدوري الاسباني

يلا شوت الجديد برشلونة اون لاين رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد yalla shoot new مباشر برشلونه صدام ناري على ملعب أنويتا بين برشلونة وريال سوسيداد اليوم في مواجهة خاصة وقوية بين مدربين كبيرين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز حيث يطلق الحكم صافرة البداية في الساعة 10 مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة الحادية عشرة مساء حسب توقيت مكة المكرمة في لقاء قوي بين تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني الذي يشد الرحال خارج أرضه من أجل تحقيق الفوز فقط في مواجهة إيمانويل إلجواسيل الذي يريد أن يتسلح بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز أيضَا حتى يؤكد أنه من الأندية الكبيرة التي تجيد اللعب أمام الكبار باستمرار بينما يراقب نادي ريال مدريد هذا اللقاء وهو يتسلح بأمل تعادل برشلونة حتى يمكن أن ينتزع المركز الأول في رحلة الدفاع عن لقبه بشكل مبكر بعدما فاز على ألميريا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من الليجا.





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يلا شوت برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اون لاين برشلونة ضد ريال سوسيداد يعاني بقوة فهو الفريق الذي فشل في تحقيق الفوز على رايو فاليكانو رغم كثرة الصفقات التي عقدها وعلى رأسها ضم روبرت ليفاندوفسكي من نادي بايرن ميونخ الألماني ورافينيا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي أما ريال سوسيداد فعاد من نادي قادش بفوز مثير بهدف نظيف وهو ما يتسلح به في لقاء اليوم من أجل عبور أبناء إقليم كتالونيا في ملعب أنويتا.





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رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد لايف من أهم نجوم ريال سوسيداد ضد برشلونة دافيد سيلفا وتاكيفوسا كوبو وإيزاك الذين سيشكلون خطرا كبيرا على كتيبة تشافي هيرنانديز التي تعاني دفاعيا في الأساس وستندفع من أجل الهجوم لتسجيل هدف مبكر من أجل تحقيق الفوز خاصة أن برشلونة لا بديل أمامه سوى الفوز.





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كورة ستار برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم تشافي هيرنانديز في مباراة برشلونة وريال سوسيداد سيعتمد على طريقة 4-3-3 من أجل تحقيق الفوز فقط خاصة أنه تعاقد مع ليفاندوفسكي خصيصا من أجل تسجيل الأهداف واستغنى عن أداما تراوري لفريق وولفرهامبتون من أجل هذه الصفقة التي يعول عليها آمالا كبيرا في قيادة الهجوم نحو تسجيل الأهداف وتعويض رحيل ليونيل ميسي الذي انتقل إلى نادي برشلونة الإسباني.





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