من هو اقوى اقتصاد في العالم خلال 2021 ؟
أعلن صندوق النقد الدولي عن ترتيب اقوي اقتصاديا في العالم خلال عام 2021 والتى جاء في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
الولايات المتحدة الأمريكية اقوي اقتصاد عاليما:
واحتل الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب اقوي اقتصاديات في العالم بناتج محلي إجمالي (22.9 تريليون دولار) نحو 25% من الناتج الاقتصادي العالمي في 2021.
الصين ثاني اقوي اقتصاد عالميا:
جاءت الصين في المركز الثاني من حيث اعلي ناتج محلي إجمالي حول العالم، والذي بلغ نحو 17 تريليون دولار في 2021.
اليابان ثالث اقوي اقتصاد عالمي:
سجلت اليابان خلال عام 2021 إجمالي ناتج محلي بقيمة 5.1 تريليون دولار؛ لتحل المركز الثالث في قائمة اقوي اقتصاديات العالم، وبنسبة مساهمة في ناتج الاقتصاد العالمي بنحو 5.4%.
ألمانيا رابع اقوي اقتصاد عالمي:
تعتبر ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وتصدر الدولة نحو 20% من إجمالي السيارات المصدرة في العالم.
بريطانيا خامس اقوي اقتصاد عالمي:
سجلت بريطانيا إجمالي ناتج محلي اسمي بقيمة 3.1 تريليون دولار، وبنسبة مساهمة في الاقتصاد العالمي تقدر بنحو 3.3%.
الهند سادس اقوي اقتصاد عالميا:
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الهند خلال عام 2021 نحو 2.9 تريليون دولار، بنسبة مساهمة في الاقتصاد العالمي بنحو 3.1%.
فرنسا سابع اقوي اقتصاد عالميا:
سجلت فرنسا إجمالي ناتج محلي اسمي في عام 2021 بقيمة 2.9 تريليون دولار، وبنسبة مساهمة في الاقتصاد العالمي تقدر بنحو 3.1%.
إيطاليا ثامن اقوي اقتصاد عالميا:
تصنف ايطاليا كثامن أكبر اقتصاد في العالم خلال عام 2021، بإجمالي ناتج محلي بلغ 2.1 تريليون دولار ونسبة مساهمة في الاقتصاد العالمي بلغت 2.3%.
كندا تاسع اقوي اقتصاد عالميا:
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في كندا خلال عام 2021 نحو 2.0 تريليون دولار، بإجمالي نسبة مساهمة في الناتج الاقتصادي العالمي تقدر بنحو 2.1%.
كوريا الجنوبية عاشر اقوي اقتصاد عالميا:
وسجلت كوريا الجنوبية إجمالي ناتج محلي اسمي بقيمة 1.8 تريليون دولار، ونسبة مساهمة في الناتج الاقتصادي العالمي تقدر بنحو 1.9%.