من هو اقوى اقتصاد في العالم خلال 2021 ؟

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أكبر اقتصاديات حول العالم

أعلن صندوق النقد الدولي عن ترتيب اقوي اقتصاديا في العالم خلال عام 2021 والتى جاء في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الولايات المتحدة الأمريكية اقوي اقتصاد عاليما:

واحتل الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب اقوي اقتصاديات في العالم بناتج محلي إجمالي  (22.9 تريليون دولار) نحو 25% من الناتج الاقتصادي العالمي في 2021.

 

الصين ثاني اقوي اقتصاد عالميا:

جاءت الصين في المركز الثاني من حيث اعلي ناتج محلي إجمالي حول العالم، والذي بلغ نحو 17 تريليون دولار في 2021.

 

اليابان ثالث اقوي اقتصاد عالمي:

سجلت اليابان خلال عام 2021 إجمالي ناتج محلي بقيمة 5.1 تريليون دولار؛ لتحل المركز الثالث في قائمة اقوي اقتصاديات العالم، وبنسبة مساهمة في ناتج الاقتصاد العالمي بنحو 5.4%.

 

ألمانيا رابع اقوي اقتصاد عالمي:

تعتبر ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وتصدر الدولة نحو 20% من إجمالي السيارات المصدرة في العالم.

 

بريطانيا خامس اقوي اقتصاد عالمي:

سجلت بريطانيا إجمالي ناتج محلي اسمي بقيمة 3.1 تريليون دولار، وبنسبة مساهمة في الاقتصاد العالمي تقدر بنحو 3.3%.

 

الهند سادس اقوي اقتصاد عالميا:

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الهند خلال عام 2021 نحو 2.9 تريليون دولار، بنسبة مساهمة في الاقتصاد العالمي بنحو 3.1%.

 

فرنسا سابع اقوي اقتصاد عالميا:

سجلت فرنسا إجمالي ناتج محلي اسمي في عام 2021 بقيمة 2.9 تريليون دولار، وبنسبة مساهمة في الاقتصاد العالمي تقدر بنحو 3.1%.

 

إيطاليا ثامن اقوي اقتصاد عالميا:

تصنف   ايطاليا كثامن أكبر اقتصاد في العالم خلال عام 2021، بإجمالي ناتج محلي بلغ 2.1 تريليون دولار ونسبة مساهمة في الاقتصاد العالمي بلغت 2.3%.

 

كندا تاسع اقوي اقتصاد عالميا:

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في كندا خلال عام 2021 نحو 2.0 تريليون دولار، بإجمالي نسبة مساهمة في الناتج الاقتصادي العالمي تقدر بنحو 2.1%.

 

كوريا الجنوبية عاشر اقوي اقتصاد عالميا:

وسجلت كوريا الجنوبية إجمالي ناتج محلي اسمي بقيمة 1.8 تريليون دولار، ونسبة مساهمة في الناتج الاقتصادي العالمي تقدر بنحو 1.9%.

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