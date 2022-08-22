حصاد الـ "توك شو".. تحذير للمصريين بشأن الدولار و"الصيادلة" تطالب بخفض عدد المقبولين في الكليات

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، نقابة الصيادلة تطالب بخفض عدد المقبولين في الكليات، الآثار: انتهاء ترميم مقصورة الإله آمون رع بمعبد ستي الأول بأيدي مصرية

الصيادلة تطالب بخفض عدد المقبولين في الكليات

قال الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، إن اعداد الصيادلة في مصر كبيرة جدًا، فعدد الخرجين هذا العام وصل لـ17 الف، ووفقًا للقانون من حقهم التكليف والحصول على وظيفة، مشيرًا إلى أن هناك اماكن محدودة جدَا لتوظيف الصيدلي في مصر.

ولفت عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، إلى أن الصيدلي إذا قام بفتح صيدلية بعد التخرج فلن يربح، معقبًا: "والله ما هيكسب، هو احنا هنفتح صيدلية لكل مواطن".

وتابع "سنجاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أنه تقدم بمقترح بعدم زيادة اعداد الصيادلة في كلية صيدلة عن 150 طالب، خاصة ان هناك 47 جامعة تحتوي على كليات صيدلة، خاصة وأن عدد الصيادلة كبير جدًا خلال الفترة الحالية.

ولفت عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، إلى أن الصيدلي إذا قام بفتح صيدلية بعد التخرج فلن يربح، معقبًا: "والله ما هيكسب، هو احنا هنفتح صيدلية لكل مواطن".

رسالة إلى المصريين بشأن العلمين الجديدة

وجه الإعلامي يوسف الحسيني، نصيحة إلى المصريين بشأن الدولار، قائلا: "اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. الحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر".

وأضاف الحسيني، خلال برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الأحد، "الحقوا كمان مدينة العلمين الجديدة"، مشيرا إلى أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لزعماء وقادة العرب في مدينة العلمين الجديدة بمثابة ختم أن هذه المدينة ليست مصيفية فقط، وإنما مدينة متكاملة.

وتابع، "الرئيس السيسي بيقول للمصريين اتفضلوا عيشوا في العلمين الجديدة، طول السنة فيها شغل وحركة وتعليم"، معتبرا أن من يرى أن مدينة العلمين الجديدة للأغنياء فقط "مش فاهم حاجة"، حيث أنها مدينة لكل فئات المجتمع، مستطردا: "مشهقدر اتكلم عن حجم المبيعات بها عشان اللهم لا حسد".

وأعرب عن سعادته بمدينة العلمين الجديدة، قائلا: "تحيا مصر ألف ألف مرة كل ده لكل المصريين.. بحر ربنا لخلق ربنا، الساحل الشمالي لكل المصريين".

انتهاء ترميم مقصورة الإله آمون

أكد سعدي زكي، مدير عام ترميم آثار ومتاحف مصر العليا، أن هناك طفرة واضحة في عمليات ترميم الآثار خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن اليوم شهد الإعلان عن الانتهاء من ترميم مقصورة الإله آمون رع بمعبد سيتي الأول في أبيدوس، وبأيدي مصرية خالصة.

وقال سعدي زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إن "رئيس الوزراء زار العديد من المعابد منها المعابد التي تم تطويرها وافتتاحها، مثل معبد الكرنك وطريق الكباش".

وأكد مدير عام ترميم آثار ومتاحف مصر العليا، أن كل أعمال الترميم والتطوير تمت بأيادٍ مصرية خالصة، مضيفًا أنه تم عمل الترميم الميكانيكى لإزالة الاتساخات على السطح، ثم الترميم الكيمائي باختبار المواد الكيمائية، وذلك لثبات نجاحها والتي لم تستطيع إزالتها بالترميم الميكانيكي.