من هي ناهد السباعي؟.. سيرتها الذاتية وأبرز أعمالها الفنية

تصدرت الفنانة ناهد البحث مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاتها مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية.

ويرصد الفجر الفني في التقرير التالي سيرتها الذاتية وأبرز أعمالها الفنية

سيرتها الذاتية

ناهد السباعي (25 مايو 1987 -) ممثلة مصرية. وهي حفيدة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي خالتها الممثلة رانيا فريد شوقي

أعمالها الفنية

شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما أنها شاركت في فيلم عالمي بعنوان «بعد الموقعة» وفاز في مهرجان كان عام 2012

أبرز أعمالها السبع وصايا، ساعة ونص، أكس لارج.

تصريحات السباعي في الحكاية

وقالت الفنانة ناهد السباعي في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب علي شاشة قناة “MBC مصر”، إن ظاهرة التحرش ترجع إلى العديد من الأمراض النفسية، متابعة: «المتحرشون ناس مريضة، والظاهرة حاسة إننا أحسن من زمان كتير، الناس بتتكلم ولها صوت وترفع قضايا».

نصيحة الفنانة ناهد السباعي للفتيات عند تعرضهن للتحرش

وعن نصيحتها للفتيات إذا تعرضن للتحرش، أنها لا تتمكن من نصح الفتيات بأخذ موقف عنيف في لحظتها، منوهة إلى أن رد فعل المتحرش قد يكون أعنف.

واستشهدت بما تعرضت له إحدى الفتيات في مركز تجاري عندما واجهت متحرشًا، لكنه أصابها بـ«مطواة» في وجهها، قائلة إنها كانت حريصة على الذهاب إلى جمعيات لفترة طويلة بعد انتهائها من تصوير فيلم «678».