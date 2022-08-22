ناهد السباعي تثير الجل بشأن بث إعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء

توك شو
ناهد السباعي
ناهد السباعي

أثارت الفنانة الفنانة ناهد السباعي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف ذبحا على يد زميلها محمد عادل.

وقالت “السباعي” خلال لقاء لبرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الأحد، إن قضية الطالبة نيرة أشرف، أصابتها بالرعب، منوهة إلى أنها تزامنت مع مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها.

وأضافت، أنها كانت سعيدة بحديث المستشار بهاء الدين المرى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، قبل النطق بالحكم، مؤكدة أنها لا تعارض بث إعدام القاتل على الهواء.

وأشارت إلى أن بث لحظة الإعدام، قد يكون رادعًا ومانعًا لتكرار الجريمة مرة أخرى، وخاصة أن فيديو مقتل الفتاة شوهد على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبة: "الناس تشوف.. زي ما البنت اتقتلت قدام الناس، لازم يبث الإعدام، لأن ده ممكن يخوف الناس تعمل كده تاني".

ولفتت إلى أن مهنتها مرتبطة بمتابعة الحوادث والقضايا، وهو الأمر الذي تعلمته من جدها الراحل فريد شوقي، موضحة أنها لن تستطيع تقدم دور امرأة مقهورة، إلا بعد مشاهدتها بصورة طبيعية على أرض الواقع.

وعن تعاطف البعض مع القاتل، عقبت: “لو مريض عقلي ممكن أفكر ويصعب عليا، لكنه وفقًا لعلمي شخص هو شخص متفوق في دراسته ولا يعاني أمراضًا عقلية، أتعاطف مع إيه؟ ولو هناك تعاطف فهو مع أهله وأخته وأمه”.

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