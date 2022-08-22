عاجل.. أسباب هجوم زوجة شريف منير على بناتها

عبرت الفنانة لورا عماد، زوجة النجم شريف منير، عن استياءها الشديد من ابنتيها حيث رسالة قاسية لابنتيها كاميليا وفريدة.

وفضلت بعث رسالة لابنتيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام.

رسالة لورا لبناتها



"رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!".

وتابعت: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".

ونشرت لورا ڤيديو يجمع شريف منير بكاميليا وفريدة وهم بأحد المطاعم أثناء توجيهها هذه الرسالة القاسية لهما.

نبذة عن الفنانة لورا عماد



ولدت في يوم 1 من شهر يناير عام 1972، ثم عملت كـ ممثلة وشاركت في العديد من الأعمال الفنية مثل: لو كان ده حلم، سوق المتعة، أرض الخوف، الرجل الآخر، البطل، والسيد هيصة.

اعتزالها الفن



ثم بعد ذلك قامت باعتزال الفن بعد زواجها.

عودة لورا عماد للتمثيل

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة لورا عماد، قد عادت إلى التمثيل مرة أخرى وذلك عن طريق المشاركة في حكاية "وانسى روحي وياك" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، وذلك عقب اعتزالها الفن 20 عامًا، بعد مشاركتها في فيلم "لو كان ده حلم" عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.



