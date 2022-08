كيفية مشاهدة مسلسل House of the Dragon الموسم الأول 2022

احتل مسلسل House of the Dragon محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث عبر الجمهور عن سعادته الشديدة بالحلقة الاولى والأحداث التي جاءت فيها.

قصة المسلسل

تدور قصته في إطار ملحمي فقبل 300 عام من أحداث المسلسل الأصلي، تدور الأحداث الجديدية للعمل حيث يقدم المسلسل تفاصيل عائلة "آل تارجارين" وتفاصييل خاصة وهامة في تاريخ العائلة التي حكمت "ويستروس" منذ زمن بعيد، وصولا إلى رقصة التنانين والصراعات الداخلية في العائلة التي دمرت كل شيء وهددت بانقراض التنانين للأبد وسط أجواء من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل House of the Dragon

يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالميين منهم بادي كونسيدين وأوليفيا كوك وإيما دارسي ومات سميث، والمسلسل من تأليف ريان كوندال ومن إخراج ميجيل سابوسنيك.

موعد عرض مسلسل house of the dragon الحلقة الثانية 2



سوف تعرض الحلقة الثانية من المسلسل house of the dragon يوم الأحد 28 أغسطس 2022 بعنوان Rogue Prince، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أمريكا، الثالثة صباحًا بتوقيت مصر.

كيفية مشاهدة المسلسل

القنوات الناقلة لمسلسل house of the dragon الحلقة 2

يأتي المسلسل الأمريكي house of the dragon منزل التنين الموسم الأول الحلقة ٢، المقرر إذاعته على منصة HBO، كل يوم أحد من كل أسبوع، وكذلك على قناة osn المشفرة.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل house of the dragon الحلقة الثانية ٢ اون لاين عبر الإنترنت، من خلال منصة آي ام دي بي الرقمية