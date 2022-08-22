زوجة شريف منير توجه رسالة قاسية لابنتيها.. هل انفصلت عن والدهم؟

وجهت الفنانة لورا عماد زوجة الفنانة شريف منير، مساء الأحد، رسالة قاسية لابنتيها "فريدة وكاميليا".

ونشرت لورا، مقطع فيديو يجمع ابنتيها مع والدهما وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!".

أضافت: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".

وعادت الفنانة لورا عماد، للتمثيل مرة أخرى عن طريق المشاركة في حكاية "وانسى روحي وياك" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، وذلك عقب اعتزالها الفن 20 عامًا، بعد مشاركتها في فيلم "لو كان ده حلم" عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.

"وانسى روحي وياك" هي سادس حكايات الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي كتبه عمرو محمود ياسين، ومن بطولة ميرهان حسين، محمد عز، لورا عماد، أيمن عزب، مروى الأزلي، إيمان السيد وغيرهم، والحكاية من إخراج عصام نصار.