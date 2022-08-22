ملخص الحلقة الأولى من مسلسل House of the Dragon وموعد عرض الحلقة الثانية

بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى من مسلسل house of the dragon ستعرض الحلقة الثانية من المسلسل يوم الأحد 28 أغسطس 2022 بعنوان Rogue Prince، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أمريكا، الثالثة صباحًا بتوقيت مصر.

وأصبح مسلسل House of the Dragon من أكثر الأعمال بحثًا عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية في مصر والوطن العربي، وذلك بعد ردود الأفعال عليه فور عرضه.

الحلقة الأولى مسلسل House of the Dragon



ودارت أحداث الحلقة الأولى House of the Dragon تبعا التسلسل أحداث التي تتناول ملحمة فقبل 300 عام من أحداث المسلسل الأصلي، تدور الأحداث الجديدية للعمل حيث يقدم المسلسل تفاصيل عائلة "آل تارجارين" وتفاصييل خاصة وهامة في تاريخ العائلة التي حكمت "ويستروس" منذ زمن بعيد، وصولا إلى رقصة التنانين والصراعات الداخلية في العائلة التي دمرت كل شيء وهددت بانقراض التنانين للأبد وسط أجواء من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل House of the Dragon

يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالميين منهم بادي كونسيدين وأوليفيا كوك وإيما دارسي ومات سميث، والمسلسل من تأليف ريان كوندال ومن إخراج ميجيل سابوسنيك.



