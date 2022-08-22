ملخص الحلقة الأولى من مسلسل House of the Dragon وموعد عرض الحلقة الثانية

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى من مسلسل house of the dragon  ستعرض الحلقة الثانية من المسلسل  يوم الأحد 28 أغسطس 2022 بعنوان Rogue Prince، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أمريكا، الثالثة صباحًا بتوقيت مصر.

 

وأصبح مسلسل House of the Dragon من أكثر الأعمال بحثًا عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية في مصر والوطن العربي، وذلك بعد ردود الأفعال عليه فور عرضه.

 

الحلقة الأولى مسلسل House of the Dragon


ودارت أحداث الحلقة الأولى House of the Dragon تبعا التسلسل أحداث التي تتناول ملحمة فقبل 300 عام من أحداث المسلسل الأصلي، تدور الأحداث الجديدية للعمل حيث يقدم المسلسل تفاصيل عائلة "آل تارجارين" وتفاصييل خاصة وهامة في تاريخ العائلة التي حكمت "ويستروس" منذ زمن بعيد، وصولا إلى رقصة التنانين والصراعات الداخلية في العائلة التي دمرت كل شيء وهددت بانقراض التنانين للأبد وسط أجواء من الإثارة والتشويق.

 

أبطال مسلسل House of the Dragon

 

يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالميين منهم بادي كونسيدين وأوليفيا كوك  وإيما دارسي  ومات سميث، والمسلسل من تأليف ريان كوندال ومن إخراج ميجيل سابوسنيك.

 


 

House Of The Dragon مسلسل الحلقة الثانية منوعات

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم يلا شوت بالدوري

عاجل.. اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس بشبرا مصر

عاجل.. أسباب هجوم زوجة شريف منير على بناتها

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت الاهلي اليوم بالدوري المصري

نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد يلا شوت الجديد بالدوري الاسباني

نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد يلا شوت 21/08/2022 الدوري الاسباني

خلصت الحكاية.. صندوق تحيا مصر يقبل أموال وتبرعات المستشار ترك ال شيخ للأهلي

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم يلا شوت الجديد الدوري المصري