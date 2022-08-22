انهيار أجزاء جديدة من صوامع مرفأ بيروت (فيديو)

عربي ودولي
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت

أفادت قناة mtv اللبنانية بسقوط بعض الأجزاء من الإهراءات من الجهة الشمالية في مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن النيران تظهر من أعلى الصوامع.

وأضافت القناة أن "درجة انحناء الإهراءات الشمالية أصبحت 10 درجات وباتت مهددة بالسقوط خلال وقت قصير جدا وهي تخطت النسبة التي سبقت سقوط الاهراءات السابقة".

يشار إلى أن السلطات اللبنانية، كانت قدر قررت يوم أمس الأحد، إخلاء جميع الموظفين من محيط صوامع القمح في مرفأ العاصمة بيروت، فيما أعلن الجيش اللبناني اتخاذ إجراءات حماية بمحيط المنطقة العازلة في المرفأ.

وكشف الدفاع المدني اللبناني عن جهوزيته استعدادا لاحتمال انهيار صوامع القمح في مرفأ بيروت.

وبدأت الصوامع الموجودة في مرفأ بيروت في الانهيار خلال الفترة الماضية على فترات متباعدة. 

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