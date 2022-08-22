لماذا أيدت ناهد السباعي بث إعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء؟

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها من المناصرين لطلب إذاعة إعدام محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، على الهواء لكي يكون بمثابة “الردع لكل من تسول له نفسه قتل نفس”،

وأشارت ناهد السباعي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة “MBC مصر”، إلى أن القضية أصابتها بالرعب خاصة بعدما تزامنت مع مقتل المذيعة شيماء جمال، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة بحديث المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، قبل النطق بالحكم.

وأكدت أن السبب وراء عدم معارضتها بث لحظة إعدام القاتل على الهواء، هو عرض الجريمة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة الملايين مشهد مقتل الطالبة.

وعقبت: “الناس مهم تشوف، زي ما البنت اتقتلت قدام الناس، لازم يبث الإعدام، لأن ده ممكن يخوف الناس تعمل كده تاني، الجزاء من جنس العمل”.

وعن تعاطف البعض مع محمد عادل، أكدت عدم التعاطف مطلقا مع القاتل خاصة أنه شخص معافى نفسيا وكان متفوقا دراسيا.

وقالت: “لو مريض عقلي ممكن أفكر ويصعب عليا، لكنه وفقا لعلمي شخص متفوق في دراسته ولا يعاني أمراضا عقلية، أتعاطف معه ليه؟، لو هناك تعاطف يبقى مع أمه وأخته".