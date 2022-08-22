أسعار الدولار اليوم الاثنين 22 اغسطس 2022.. الجنيه مستقر



استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليستقر سعر الدولار اليوم البنك الأهلي وفي بنك مصر أكبر بنكين حكوميين ليسجل سعر صرف الدولار 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.08 - 19.15" جنيه للشراء، و"19.16 - 19.18" جنيه للبيع، وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس; ليصبح 19.08 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.18 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي. وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.10 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.09 جنيه للشراء.



19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.



19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.



19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء.



19.18 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء.



19.18 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء.



19.18 جنيه للبيع.

تثبيت سعر الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات أغلب بنوك الاستثمار بشأن رفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة كما هي دون تغيير.

وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع الخميس 18 أغسطس للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

سعر الدولار عالميا

سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع اليوم بعد أن أشار مسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال استمرار التشديد النقدي بشكل قوي قبل ندوة جاكسون هول الرئيسية للبنك المركزي هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع بعد أن أعلنت روسيا عن توقف لمدة ثلاثة أيام لإمدادات الغاز الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في نهاية هذا الشهر مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.



وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عامين بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الإقراض الرئيسية مما أضاف إلى سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يعاني من قيود كوفيد-19 وأزمة العقارات.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك اليورو، إلى 108.26 لأول مرة منذ 15 يوليو وارتفع آخر مرة 0.074 في المائة إلى 108.23.

وارتفع الدولار مقابل الين، والذي يعتبر شديد الحساسية للعائدات الأمريكية إلى 137.40 ينً يابانيً في أعلى مستوى له منذ 27 يوليو.

وارتفع الدولار إلى 6.8308 يوان في التداول الداخلي لأول مرة منذ سبتمبر أيلول 2020 بعد أن خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات كما كان متوقعا على نطاق واسع. جاء ذلك بعد أن خفف البنك تكاليف الاقتراض في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي.



أسعار العملات اليوم



وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين 18 - 20 قرشا في الشراء والبيع، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.16 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.13 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.18 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل اليورو 19.14 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا بقيمة تتراوح ما بين 30 - 35 قرشا شراء وبيع، فسجل في بنكي الأهلي ومصر 22.52 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.49 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني 22.54 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي، سجل الاسترليني 22.50 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 23.00 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.



وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 59.98 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع، طبقا للبنك الأهلي المصري.