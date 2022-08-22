أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 22 اغسطس 2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم بعد تراجع ملحوظا خلال الأيام الماضية، لجميع أعيرة الذهب إذ تراجع سعر أوقية الذهب 10 دولارات لتسجل 1751 دولارا بعدما اقتربت في وقت سابق من 2000 دولار.

أسعار الذهب فى مصر اليوم



عيار 21: 1077 جنيها

عيار 24: 1232 جنيها

عيار 18: 924 جنيها

الجنيه الذهب: 8624 جنيها

اسعار الذهب العالميا

هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي اليوم لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)للحد من ارتفاع التضخم.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1746.06 دولار

للأوقية(الأونصة) من الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من ثلاثة في المائة الأسبوع الماضي.



وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1758.80 دولار حسب رويترز.

وارتفع الدولار 0.1 في المائة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



وقال اقتصاديون في استطلاع إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.



وقالت سلسلة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن على البنك مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.



والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 19.06 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 893.38 دولار وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2129.21 دولار.



اضطراب أسعار الذهب

واضطربت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير متوقع ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ1200 جنيه في 9 مايو الماضي.



ووفقا لخبراء فإن سعر الذهب في مصر يتجاوز معدلات سعر الذهب العالمي الذي سجل أدنى مستوياته في 3 أسابيع وسط استقرار سعر الدولار في البنوك، حيث سجل سعر أوقية الذهب عالميا اليوم، نحو 1747 دولار، منخفضا من 1801 دولار ببداية تعاملات الأسبوع المنصرم.

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم



سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل عيار 24 نحو 210.63 ريال سعودي.

سجل عيار 21 نحو 184.30 ريال سعودي.

سجل عيار 18 نحو 157.97 ريال سعودي.

سعر الذهب في الإمارات اليوم

سجل عيار 24 سعر 206.52 درهم.

سجل عيار 21 سعر 180.71 درهم.

سجل عيار 18 سعر154.89 درهم.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

سجل عيار 24 نحو 39.87 دينار أردني.

سجل عيار 21 سعر 34.88 دينار أردني.

سجل عيار 18 سعر 29.90 دينار أردني.

أسعار الذهب في تونس اليوم

عيار 24 سجل 177.90 دينار تونسي.

عيار 21 سجل 155.63 دينار تونسي.

عيار 18 سحل 133.38 دينار تونسي.

أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل الذهب عيار 24 سعر 21.73 ريال عماني

سجل الذهب عيار 21 سعر 19.01 ريال عماني.

سجل الذهب عيار 18 سعر 16.30 ريال عماني.



سعر الدولار عالميا

وسجل مؤشر سعر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع اليوم بعد أن أشار مسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال استمرار التشديد النقدي بشكل قوي قبل ندوة جاكسون هول الرئيسية للبنك المركزي هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع بعد أن أعلنت روسيا عن توقف لمدة ثلاثة أيام لإمدادات الغاز الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في نهاية هذا الشهر مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.



وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عامين بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الإقراض الرئيسية مما أضاف إلى سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يعاني من قيود كوفيد-19 وأزمة العقارات.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك اليورو، إلى 108.26 لأول مرة منذ 15 يوليو وارتفع آخر مرة 0.074 في المائة إلى 108.23.



وارتفع الدولار مقابل الين، والذي يعتبر شديد الحساسية للعائدات الأمريكية إلى 137.40 ينً يابانيً في أعلى مستوى له منذ 27 يوليو.



وارتفع الدولار إلى 6.8308 يوان في التداول الداخلي لأول مرة منذ سبتمبر أيلول 2020 بعد أن خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات كما كان متوقعا على نطاق واسع. جاء ذلك بعد أن خفف البنك تكاليف الاقتراض في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي.

