أسعار العملات اليوم الاثنين 22 اغسطس 2022 في مصر مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليستقر سعر الدولار اليوم البنك الأهلي وفي بنك مصر أكبر بنكين حكوميين ليسجل سعر صرف الدولار 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.08 - 19.15" جنيه للشراء، و"19.16 - 19.18" جنيه للبيع، وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس; ليصبح 19.08 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.18 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي. وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.10 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار العالمي

سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع اليوم بعد أن أشار مسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال استمرار التشديد النقدي بشكل قوي قبل ندوة جاكسون هول الرئيسية للبنك المركزي هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع بعد أن أعلنت روسيا عن توقف لمدة ثلاثة أيام لإمدادات الغاز الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في نهاية هذا الشهر مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.



وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عامين بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الإقراض الرئيسية مما أضاف إلى سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يعاني من قيود كوفيد-19 وأزمة العقارات.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك اليورو، إلى 108.26 لأول مرة منذ 15 يوليو وارتفع آخر مرة 0.074 في المائة إلى 108.23.



وارتفع الدولار مقابل الين، والذي يعتبر شديد الحساسية للعائدات الأمريكية إلى 137.40 ينً يابانيً في أعلى مستوى له منذ 27 يوليو.



وارتفع الدولار إلى 6.8308 يوان في التداول الداخلي لأول مرة منذ سبتمبر أيلول 2020 بعد أن خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات كما كان متوقعا على نطاق واسع. جاء ذلك بعد أن خفف البنك تكاليف الاقتراض في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي.



سعر اليورو اليوم في مصر



وتراجع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وتباين سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، حيث تراجع إلى 19.16 جنيه مقابل 19.18 جنيه أمس للشراء، فيما استقر اليورو عند 19.34 جنيه للبيع. وهو نفس سعر اليورو اليوم في بنك مصر.

وهبط سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB ليسجل نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع، مقابل 19.40 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 22.59 جنيه للشراء، و22.68 جنيه للبيع، مقابل 23 جنيها للشراء، و23.10 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وتباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي، حيث هبط إلى 22.52 جنيه مقابل 22.56 جنيه أمس للشراء، فيما استقر عند 22.87 جنيه للبيع. وهو نفس سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، عند نحو 22.54 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع، مقابل 22.93 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع أمس.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر



وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وحافظ الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي على سعر تداوله عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع. وتكرر السعر لدى بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر



استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند نحو 62.12 جنيه للشراء، و62.39 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 59.98 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع.