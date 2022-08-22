ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 1.9 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021 - 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2020 - 2021 بارتفاع 169.1 في المائة.



وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لنحو 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021 بارتفاع قدره 1.4 في المائة.



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن أبرز المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 144.9 مليون دولار، ثم لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 77.5 مليون دولار، يليها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بنحو 67.6 مليون دولار، ثم حديد وصلب بـ53.4 مليون دولار، وأسماك بـ45.7 مليون دولار.



بينما تصدرت أبرز المجموعات السلعية المصرية إلى الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة بقيمة 351.6 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 64.1 مليون دولار، والفواكه بقيمة 29.4 مليون دولار، والملابس بقيمة 24.9 مليون دولار.



وبحسب بيان الإحصاء المصري، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 بارتفاع 1.4 في المائة.



حضر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر في زيارة جاءت في إطار عقد قمة خماسية ستعقد غدًا، الإثنين، بمدينة العلمين.



سيحضر القمة 5 دول، مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي والإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين والبحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعراق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القمة الخماسية لمناقشة العديد من الملفات والقضايا المستجدة على المنطقة العربية، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية.

قمة ثنائية بين مصر والإمارات بمدينة العلمين

كما ستعقد قمة ثنائية اليوم الأحد، بمدينة العلمين، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ستناقش العديد من الملفات الثنائية المشتركة، السياسية والاقتصادية.

كما سيشارك الشيخ محمد بن زايد في افتتاح تجمعًا عمرانيًا وصناعيًا مُتكاملًا بمدينة العلمين الجديدة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الإماراتي إلى مصر.



وتعد زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مصر هي الأولى له بعد توليه مقاليد الحكم في الإمارات، وتأتي في وقت تمر به المنطقة العربية بالعديد من التداعيات السياسية والاقتصادية، مثل الشأن الليبي والعراقي، وملفات أخرى طارئة مثل الملف الإيراني والتركي.

وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر، مضيفًا، أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى التأكيد خلال القمة على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة، تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، وتحقق الاستقرار والسلام لشعوبها.

جدير بالذكر أن مصر والأردن والإمارات والبحرين، في آلية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مُستدامة، وهي مبادرة انضمت لها البحرين مؤخرا خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا الأخير الذي عُقد في القاهرة الشهر الماضي، بينما انطلقت هذه الشراكة للمرة الأولى في مطلع يونيو الماضي، بمشاركة الدول الثلاث.

كما تشترك مصر والأردن والعراق، في آلية تعاون ثلاثي أخرى، تضمنت عقد قمم بين قادة الدول الثلاث، واجتماعات وزارية مشتركة بين مسؤوليها، كان آخرها في 25 مارس الماضي، وهو الذي شاركت به الإمارات لأول مرة.