مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد بقمة البريميرليج

الفجر الرياضي
صلاح
صلاح

يجهز الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل في تشكيل الريدز أمام مانشستر يونايتد وذلك في إطار منافسات قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسيتم إقامة مبارا ليفربول، مع نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين الموافق 22 أغسطس الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الإثنين


ومن المتوقع أن يستقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في مباراة مانشستر يونايتد على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، فيرمينو.


والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الجديد 2022-2023.
 

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