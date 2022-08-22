التفاصيل الكاملة حول الأوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارات في الشهر العقاري والمرور

تختلف إجراءات نقل ملكية السيارات سواء كانت بعقد مسجل أو بتوكيل، ومن المتعارف عليه عليه أن عقد السيارة المسجل لا توجد له فترة صلاحية معينة؛ على عكس الشائع أنه عند توقيع المشتري أمام موظف مكتب الشهر العقاري يكون ساري لمدة سنة واحدة.

وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول إجراءات ملكية السيارات وهي كالاتي:-

- عند توقيع المشتري على عقد شراء السيارة وبمرور مدة شهر أو أكثر، يدفع المالك الجديد ضريبة كغرامة تأخير.

- أما في حاله عدم توقيع المشتري تكون مدة الترخيص مفتوحة ودون غرامة ويسدد الضريبة في المرور التابع له فقط.

* الأوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارات في الشهر العقاري والمرور:-

1_ تجهيز التوكيلات الخاصة بالسيارة بالترتيب مع إحضار 2 صورة طبق الأصل من كل توكيل.

2_ 2 صورة لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمشتري مع إحضار الأصل.

3_ 2 صورة لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالبائع مع إحضار الأصل.

4_ شهادة المخالفات من البائع قبل توثيق العقد وتكون حديثة لا يتجاوز الشهر.

5_ شهادة البيانات من إدارة المرور، إذا كانت رخصة البائع منتهية.

6_ النموذج الخاص بعقد البيع، مع كتابة بياناته بكل دقة ودون خطأ إملائي.

7_ تسليم المستندات إلى الموظف المعني بتسجيل العقود.

8_ تسليم العقد إلى الموظف المختص بتقدير الرسوم، ثم سداد المصروفات اللازمة في الخزينة.

9_ الذهاب إلى مدير مكتب الشهر العقاري من أجل ختم العقد، ثم التأكد من كون الختم صحيح من الموظف المعني.

* أما إجراءات نقل ملكية سيارة في إدارة المرور:-

- بعد الحصول على العقد الموثق في الشهر العقاري يتم التوجه إلى إدارة المرور لاستكمال نقل ملكية السيارة في المرور.

1_ تسليم أصل رخصة السيارة وصورة منها إلى إدارة المرور.

2_ شهادة البيانات إذا كانت الرخصة قد انتهت، وتقدم من البائع وليس الشخص المشتري.

3_ أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها للموكل وصاحب رخصة السيارة.

4_ تقديم النموذج الخاص بنقل ملكية سيارة وكتابة البيانات اللازمة.

5_ شراء طفاية حريق جديدة.

6_ سداد قيمة التأمين الإجباري، ثم تسلم أصل التأمين وصورة منه، مع اختيار الفترة سنة أم 3 سنوات.

7_ تقديم النموذج الخاص بفحص البيئة، ويقدم للفني المعني من أجل فحص السيارة.

8_ قم بفك نمر السيارة، ثم التوجه إلى مكتب نقل الملكية، بكافة المستندات الأصلية وصور منها ماعدا النماذج.

9_ شراء عدد 4 استعجالات من المكتب الخاص بالتصوير.

10_ تسليم ملف المستندات إلى الموظف المعني، لكي يقوم بكتابة البيانات.

11_ بعد أن يتأكد الموظف من صحة بياناتك، سوف يكون عليك سداد الرسوم المستحقة.

12_ تسليم إيصال سداد الرسوم، ومعه الورثة الخاصة ببيانات السيارة الجديدة.

13_ قم بتصوير ورقة البيانات الجديدة وسلم الـ 4 استعجالات.

14_ انتظر الان حتى تستلم الرخصة الجديدة ولوحة السيارة.