موقف مشاركة كاسيميرو في قمة مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
كاسيميرو
كاسيميرو

تأكد غياب البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الجديد عن مواجهة ليفربول مساء اليوم في الجولة الثالثة من  بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

 

ويغيب كاسيميرو عن اللقاء المرتقب لعدم الانتهاء من بعض الأوراق والوثائق الخاصة بالإضافة إلى عدم مشاركته في التدريبات الجماعية مع الشياطين الحمر حتى الآن بالرغم من انتهاء الفحص الطبي.


ويواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول مساء اليوم الإثنين، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

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مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد بقمة البريميرليج


-تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.
خط الدفاع: دالوت، لوك شاو، هاري ماجواير، أليساندرو مارتينيز.
خط الوسط: سكوت ماكتومناي، فريد، كريستيان إريكسين، برونو فرنانديز.
خط الهجوم: جادون سانشو، رونالدو.


وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الجديد 2022-2023، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، عبر قناة beIN Sports 1.
 

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