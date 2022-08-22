معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مساء اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أولد ترافورد.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

وتُنقل مباراة ليفربول ضد نظيره فريق مانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وبالتحديد قناة beIN sports HD 1 premium.

وأسندت بي إن سبورت مهمة تعليق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد إلى الجزائري حفيظ دراجي.



موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الانجليزي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد نقطتين، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز العشرين برصيد صفر نقاط.

