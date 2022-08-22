أسعار الذهب اليوم في السعودية الإثنين 22 أغسطس 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم بالسعودية، خلال التعاملات الصباحية الإثنين 22 أغسطس2022، تزامنا مع هبوط المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في السعودية



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية مستوى 210.60 ريال (56.04 دولار)، مقابل 211.14 ريال في ختام تداولات أمس، حسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.



وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية عند مستوى 157.95 ريال (42.03 دولار)، مقابل 158.36 ريال بنهاية تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.85 ريال (32.69 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 105.30 ريال (28.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولًا بالمملكة) عند مستوى 184.28 ريال (49.04 دولار)، مقابل 184.75 ريال بنهاية تداولات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6550 ريالًا (1743 دولارًا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1474 ريالا (392.30 دولار).

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم





سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل عيار 24 نحو 210.63 ريال سعودي.

سجل عيار 21 نحو 184.30 ريال سعودي.

سجل عيار 18 نحو 157.97 ريال سعودي.

سعر الذهب في الإمارات اليوم

سجل عيار 24 سعر 206.52 درهم.

سجل عيار 21 سعر 180.71 درهم.

سجل عيار 18 سعر154.89 درهم.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

سجل عيار 24 نحو 39.87 دينار أردني.

سجل عيار 21 سعر 34.88 دينار أردني.

سجل عيار 18 سعر 29.90 دينار أردني.

أسعار الذهب في تونس اليوم

عيار 24 سجل 177.90 دينار تونسي.

عيار 21 سجل 155.63 دينار تونسي.

عيار 18 سحل 133.38 دينار تونسي.

أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل الذهب عيار 24 سعر 21.73 ريال عماني

سجل الذهب عيار 21 سعر 19.01 ريال عماني.

سجل الذهب عيار 18 سعر 16.30 ريال عماني.



أسعار الذهب عالميا



تراجعت أسعار الذهب، ما يزيد على 14 دولارًا اليوم الإثنين، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع متأثرة بقوة الدولار.

يأتي ذلك وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحد من ارتفاع التضخم.

انخفض سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم ديسمبر/كانون الأول- بنسبة 0.82%، ما يعادل 14.40 دولار، ليسجل مستوى 1748.50 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب أنهت تعاملاتها، الجمعة الماضي، على تراجع للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في 3 أسابيع، مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

وخلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار المعدن الأصفر خسائر بنحو 2.9%، لتسجل أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.70%، مسجلًا 1734.82 دولار للأوقية.

في الوقت نفسه، هبط سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم سبتمبر/أيلول- بنسبة 1.20%، عند 18.95 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر البلاتين الفوري بنحو 1.18%، ليسجّل 888.58 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.61%، عند 2095.40 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1% إلى أعلى مستوى في شهر واحد مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في شهر، ما أدى إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير العائد.