يقترب من 20 جنيها.. أخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم 22 اغسطس 2022

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 22 أغسطس 2022، خلال تعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.09 جنيه للشراء، 19.19جنيه للبيع، وهى نفس معدلاته السابقة، وجاءت اسعار الدولار في عدد من البنوك في مصر على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزى المصرى

سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 19.09 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار الأمريكى في البنك الأهلى المصرى عند 19.1 للشراء و19.16 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبى الإسلامى

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي عن 19.15 للشراء 19.18 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار الأمريكى في بنك مصر إلى 19.1 للشراء و19.16 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول اليوم 19.08 للشراء 19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك العربى الأفريقى الدولى

بلغ سعر الدولار الأمريكى في بنك العربى الأفريقى الدولى الآن 19.08 للشراء و19.18 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 19.1 للشراء و19.18 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدولار الأمريكى الآن في بنك الكويت الوطنى 19.08 للشراء و19.18 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الدولار الآن في أبوظبي التجاري 19.08 للشراء و19.18 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد

بلغ سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد الآن 19.12للشراء و19.18 للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك البركة

سجل سعر الدولار الآن انخفاضًا جديدًا في بنك البركة إلى 19.08 للشراء و19.18 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني

بلغت سعر الدولار الآن في بنك الإمارات دبي الوطني 19.08 للشراء و19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 19.08 للشراء و19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار الأمريكي الآن في بنك الإسكندرية 19.12للشراء و19.18 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغت سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس 19.08 للشراء و19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي إس

سجل سعر الدولار في بنك إتش إس بى إس 19.08 للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق 19.08 للشراء، و19.18 للبيع

سعر الدولار العالمي

سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع اليوم بعد أن أشار مسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال استمرار التشديد النقدي بشكل قوي قبل ندوة جاكسون هول الرئيسية للبنك المركزي هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع بعد أن أعلنت روسيا عن توقف لمدة ثلاثة أيام لإمدادات الغاز الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في نهاية هذا الشهر مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.



وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عامين بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الإقراض الرئيسية مما أضاف إلى سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يعاني من قيود كوفيد-19 وأزمة العقارات.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك اليورو، إلى 108.26 لأول مرة منذ 15 يوليو وارتفع آخر مرة 0.074 في المائة إلى 108.23.



وارتفع الدولار مقابل الين، والذي يعتبر شديد الحساسية للعائدات الأمريكية إلى 137.40 ينً يابانيً في أعلى مستوى له منذ 27 يوليو.



وارتفع الدولار إلى 6.8308 يوان في التداول الداخلي لأول مرة منذ سبتمبر أيلول 2020 بعد أن خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات كما كان متوقعا على نطاق واسع. جاء ذلك بعد أن خفف البنك تكاليف الاقتراض في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي.





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