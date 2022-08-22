اليورو يتراجع إلى ما دون الدولار متاثرا بمخاوف توقف إمدادات الغاز

انخفض اليورو لفترة وجيزة خلال تعاملات اليوم، إلى ما دون التكافؤ مقابل الدولار وكان يقبع عند أدنى مستوياته في 5 أسابيع، متأثرا بمخاوف من أن يؤدي توقف إمدادات الغاز الأوروبية لمدة 3 أيام في وقت لاحق من هذا الشهر إلى تفاقم أزمة الطاقة.

ووصل مؤشر الدولار "الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من أقرانه"، إلى أعلى مستوياته في 5 أسابيع، حيث كرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، موقف تشديد نقدي قوي قبل ندوة جاكسون هول التي يعقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وتحمل اليورو وطأة ضغوط البيع مقابل الدولار بعد أن أعلنت روسيا في وقت متأخر من يوم الجمعة عن توقف لمدة 3 أيام لإمدادات الغاز الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في نهاية هذا الشهر، وانخفضت العملة إلى 0.99945 دولار، أدنى مستوى منذ منتصف يوليو، وانخفضت 0.4 % خلال اليوم.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع اليوم بعد أن أشار مسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال استمرار التشديد النقدي بشكل قوي قبل ندوة جاكسون هول الرئيسية للبنك المركزي هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع بعد أن أعلنت روسيا عن توقف لمدة ثلاثة أيام لإمدادات الغاز الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في نهاية هذا الشهر مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.



وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عامين بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الإقراض الرئيسية مما أضاف إلى سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يعاني من قيود كوفيد-19 وأزمة العقارات.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك اليورو، إلى 108.26 لأول مرة منذ 15 يوليو وارتفع آخر مرة 0.074 في المائة إلى 108.23.



وارتفع الدولار مقابل الين، والذي يعتبر شديد الحساسية للعائدات الأمريكية إلى 137.40 ينً يابانيً في أعلى مستوى له منذ 27 يوليو.



وارتفع الدولار إلى 6.8308 يوان في التداول الداخلي لأول مرة منذ سبتمبر أيلول 2020 بعد أن خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات كما كان متوقعا على نطاق واسع. جاء ذلك بعد أن خفف البنك تكاليف الاقتراض في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي.

