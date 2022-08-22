انخفاض جديد.. تعرف على أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم 22 اغسطس



شهدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين تراجعا بنحو 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 نحو 1066 جنيها مقابل 1074 جنيها، وذلك مع تراجع الطلب على الذهب، حيث يتوقف التداول على الذهب يوم الاحد من كل أسبوع لكن عوامل العرض والطلب تؤثر على الأسعار سواء بالارتفاع أو الهبوط.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 914 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 1066 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 1218 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 8525 جنيها.







وهبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي اليوم لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)للحد من ارتفاع التضخم.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1746.06 دولار للأوقية(الأونصة) من الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من ثلاثة في المائة الأسبوع الماضي.

العقود الأجلة للذهب

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1758.80 دولار حسب رويترز.

وارتفع الدولار 0.1 في المائة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



وقال اقتصاديون في استطلاع إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.

وقالت سلسلة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن على البنك مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.



والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 19.06 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 893.38 دولار وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2129.21 دولار.



اسعار الذهب العالمي في ختام الأسبوع الماضي



زاد الذهب في العقود الفورية 0.3 في المائة إلى 1765.80 دولار للأوقية (الأونصة)، الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش، بعد تراجع على مدى ثلاثة أيام نزل به إلى 1759.17 دولار أمس، وهو أدنى مستوى منذ 3 أغسطس. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1779.90 دولار للأوقية.



وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "ضعف الذهب يرجع إلى استئناف ارتفاع الدولار وأيضا لأن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي تحدث عن رفع أسعار الفائدة، رغم أنهم أشاروا إلى أن من المحتمل أن تنخفض الوتيرة لاحقا".



وأضاف "أسعار الذهب لم تشهد تغيرا تقريبا خلال العام وهذا في حد ذاته أداء جيد بالنظر إلى التحركات التي شهدناها في الدولار وعوائد السندات".



وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين في الخارج.



وحصل الذهب على دعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام، وهو ما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.



وقال محللون لدى "إيه.إن.زد" في مذكرة إن من المتوقع أن تحفز المخاوف من الركود بعض التدفقات على الذهب كملاذ آمن، ومن المرجح أن تكون مشتريات البنوك المركزية قوية مع تراجع العملات وارتفاع المخاطر السياسية.



وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.6 في المائة إلى 19.72 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 924.72 دولار والبلاديوم 1.2 في المائة إلى 2165.93 دولار.

وكان محضر اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للشهر الماضي المنشور قد أشار إلى استمرار زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع تعديل وتيرة الزيادة في ضوء تطورات البيانات الاقتصادية.



وقال متعاملون إن الدولار الكندي فقد مكاسبه بعد تخلص صناديق الاستثمار من جزء من استثماراتها طويلة المدى بالعملة الكندية عقب تراجع الوظائف خلال الشهر الماضي بشكل غير متوقع.



وارتفع مؤشر "بلومبيرج" لسعر الدولار في العقود الفورية بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعه أمس بنسبة 0.3 في المائة.





أسعار الدولار عالميا



سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع اليوم بعد أن أشار مسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال استمرار التشديد النقدي بشكل قوي قبل ندوة جاكسون هول الرئيسية للبنك المركزي هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع بعد أن أعلنت روسيا عن توقف لمدة ثلاثة أيام لإمدادات الغاز الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في نهاية هذا الشهر مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.



وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عامين بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الإقراض الرئيسية مما أضاف إلى سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يعاني من قيود كوفيد-19 وأزمة العقارات.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك اليورو، إلى 108.26 لأول مرة منذ 15 يوليو وارتفع آخر مرة 0.074 في المائة إلى 108.23.



وارتفع الدولار مقابل الين، والذي يعتبر شديد الحساسية للعائدات الأمريكية إلى 137.40 ينً يابانيً في أعلى مستوى له منذ 27 يوليو.



وارتفع الدولار إلى 6.8308 يوان في التداول الداخلي لأول مرة منذ سبتمبر أيلول 2020 بعد أن خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات كما كان متوقعا على نطاق واسع. جاء ذلك بعد أن خفف البنك تكاليف الاقتراض في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي.



